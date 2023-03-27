İstanbul TOKİ arsa kura çekilişinde sonuçlar açıklanıyor

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:13

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 11:13

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arsa kuraları kademeli olarak çekilmeye devam ediyor. İlk Evim Arsa projesi kapsamında 1 milyon müşterek ve müstakil arsa sahipleriyle buluşacak. İstanbul 'da yapılacak 10 bin arsanın kura çekimi 27 Mart tarihi itibarıyla gerçekleştiriliyor. İşte 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNİN SONUÇLARI CANLI YAYINDA



