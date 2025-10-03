İstanbul’un kurtuluşu 3 günlük programla kutlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Ekim 1923’te İstanbul’un düşman işgalinden kurtarılmasının 102’inci yılı dolayısıyla 4-6 Ekim tarihleri arasında çeşitli kutlama ve anma etkinlikleri düzenleyecek.

Artİstanbul Feshane'deki üç gün sürecek bu özel programda, ücretsiz konserler, söyleşiler ve yaratıcı atölyeler yer alacak. Söyleşilerle işgal döneminin zorlu koşulları, direnişin azmi ve kurtuluş mücadelesinin kahramanlık hikayeleri ele alınacak.

Çocuklar için hazırlanan özel atölyelerle, o günlerin atmosferi yeni nesillere aktarılacak. Program kapsamında, kurtuluş günü olan 6 Ekim’de, Gece Yolcuları ve Manuş Baba'nın sahne performanslarıyla İstanbullularla buluşacak.

KURTULUŞ GÜNÜ'NDE ÜCRETSİZ ULAŞIM

6 Ekim pazartesi günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla birlikte, İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmeti alabilecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

Etkinlik programı şöyle:

4 Ekim Cumartesi

Gazetede Bugün: İstanbul'un Kurtuluşu

Çocuk Atölyesi

Saat: 11.00

Yer: Artistanbul Feshane

Ceren Sungur ile Hafıza Turu: İşgal İstanbul’unda Beyazıt

Gezi

Saat: 11.00

Başlangıç Noktası: Vezneciler Metro İstasyonu Çıkışı

Sinemada İşgal Dönemi İstanbul'u

Konuşmacı: Şeyma Balcı

Moderatör: Sevinç Coşkun

Söyleşi

Saat: 16.00

Yer: Artistanbul Feshane

Mütareke Dönemi Romanında İstanbul

Konuşmacı: Emrah Pelvanoğlu

Moderatör: Sakine Korkmaz

Söyleşi

Saat: 18.00

Yer: Artistanbul Feshane

5 Ekim Pazar

Gazetede Bugün: İstanbul'un Kurtuluşu

Çocuk Atölyesi

Saat: 11.00

Yer: Artistanbul Feshane

Fırat Şenol ile Hafıza Turu: İşgal İstanbul’unda Beyoğlu

Gezi

Saat: 11.00

Başlangıç Noktası: Galata Kulesi

İstanbul'da İşgal ve Müdafaa (1918-1923)

Konuşmacı: Eray Yılmaz

Moderatör: Fatma Genç

Söyleşi

Saat: 16.00

Yer: Artistanbul Feshane

İşgal ve Zafer

Belgesel Gösterimi

Saat: 18.00

Yer: Artistanbul Feshane

6 Ekim Pazartesi

Konser

Saat: 20.00

Yer: Artistanbul Feshane

Sanatçılar:

Manuş Baba

Gece Yolcuları