İstanbul’un kurtuluşu 3 günlük programla kutlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Ekim 1923’te İstanbul’un düşman işgalinden kurtarılmasının 102’inci yılı dolayısıyla 4-6 Ekim tarihleri arasında çeşitli kutlama ve anma etkinlikleri düzenleyecek.
Artİstanbul Feshane'deki üç gün sürecek bu özel programda, ücretsiz konserler, söyleşiler ve yaratıcı atölyeler yer alacak. Söyleşilerle işgal döneminin zorlu koşulları, direnişin azmi ve kurtuluş mücadelesinin kahramanlık hikayeleri ele alınacak.
Çocuklar için hazırlanan özel atölyelerle, o günlerin atmosferi yeni nesillere aktarılacak. Program kapsamında, kurtuluş günü olan 6 Ekim’de, Gece Yolcuları ve Manuş Baba'nın sahne performanslarıyla İstanbullularla buluşacak.
KURTULUŞ GÜNÜ'NDE ÜCRETSİZ ULAŞIM
6 Ekim pazartesi günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla birlikte, İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmeti alabilecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.
Etkinlik programı şöyle:
4 Ekim Cumartesi
Gazetede Bugün: İstanbul'un Kurtuluşu
Çocuk Atölyesi
Saat: 11.00
Yer: Artistanbul Feshane
Ceren Sungur ile Hafıza Turu: İşgal İstanbul’unda Beyazıt
Gezi
Saat: 11.00
Başlangıç Noktası: Vezneciler Metro İstasyonu Çıkışı
Sinemada İşgal Dönemi İstanbul'u
Konuşmacı: Şeyma Balcı
Moderatör: Sevinç Coşkun
Söyleşi
Saat: 16.00
Yer: Artistanbul Feshane
Mütareke Dönemi Romanında İstanbul
Konuşmacı: Emrah Pelvanoğlu
Moderatör: Sakine Korkmaz
Söyleşi
Saat: 18.00
Yer: Artistanbul Feshane
5 Ekim Pazar
Gazetede Bugün: İstanbul'un Kurtuluşu
Çocuk Atölyesi
Saat: 11.00
Yer: Artistanbul Feshane
Fırat Şenol ile Hafıza Turu: İşgal İstanbul’unda Beyoğlu
Gezi
Saat: 11.00
Başlangıç Noktası: Galata Kulesi
İstanbul'da İşgal ve Müdafaa (1918-1923)
Konuşmacı: Eray Yılmaz
Moderatör: Fatma Genç
Söyleşi
Saat: 16.00
Yer: Artistanbul Feshane
İşgal ve Zafer
Belgesel Gösterimi
Saat: 18.00
Yer: Artistanbul Feshane
6 Ekim Pazartesi
Konser
Saat: 20.00
Yer: Artistanbul Feshane
Sanatçılar:
Manuş Baba
Gece Yolcuları