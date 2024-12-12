Yayınlanma: 12.12.2024 - 11:11

Güncelleme: 12.12.2024 - 11:11

İstanbul Üniversitesi’ne 128 personel alınacak. Söz konusu alım için başvuru süreci bugün başlıyor ve 26 Aralık’a kadar devam edecek. Peki, İstanbul Üniversitesi personel alımı ne zaman? İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru şartları neler?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 128 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere 128 sözleşmeli personel alımı yapacak.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan ilanda ‘’Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen ünvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.’’ Ifadelerine yer verildi.

İlana göre, İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuruları, 12 Aralık Perşembe günü itibarıyla başladı ve 26 Aralık saat 23.59’da sona erecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – Kariyer Kapısı Kamu İşealım” hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformu üzerinden alınacak.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacak.

2024 yılı KPSS sonuç belgesi e-Devlet Kapısı üzerinde otomatik olarak kaydedilecek.

İstenilen alanda diploma veya geçici mezuniyet belgesi e-Devlet Kapısından otomatik çekilecek. Bilgilerin gelmemesi halinde sisteme yüklenecek.

Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise; deneyim belgesi, e-Devletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve ünvanını açıkça belirten onaylı çalışma belgesi sisteme yüklenecek.

Sertifika, Belge istenen kadrolar için ilgili sertifika, belge yüklenecek. (İlan tarihinden önce alınan sertifikalar kabul edilecek olup ilan tarihi itibariyle ve sonrası alınacak sertifikalar Kabul edilmeyecek.)

Özgeçmiş/CV istenen kadrolar için ilgili alandaki çalışmalarını gösteren Özgeçmiş/CV yüklenecek.

Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Hastanesi Sağlık Teknikeri kadrosu için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu, her türlü hayvan, her türlü böcek vb. fobisi-alerjisi ve benzeri engelleri bulunmadığına dair onaylı sağlık raporu yüklenecek.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için istenen boy ve kilo ölçülerini gösteren onaylı sağlık raporu yüklenecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI GENEL VE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.

5-5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

6- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7- Adayların ilgili 2024 KPSS (B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunları için 2024 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları için 2024 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2024 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

8-Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.

9-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek ve engel durumu bulunmamak.

10- Tüm pozisyonlar için görevini tam zamanlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. (Destek Personeli kadrolarına başvuran adayların başvuru tarihi itibariyle herhangi bir önlisans veya lisans örgün eğitim programlarında kaydı bulunmamak.)

11- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak.

12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Askerliğini yapmış olmak.

13- Tüm pozisyonlar için Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir