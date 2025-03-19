İstanbul Üniversitesi’nden ‘diploma iptali’ kararı… ‘Değerli mezunumuz’ paylaşımı gündemde!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinin 2023 yılında yaptığı "Değerli mezunumuz Ekrem İmamoğlu..." ifadelerini kullandığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Üniversitesi’nden ‘diploma iptali’ kararı… ‘Değerli mezunumuz’ paylaşımı gündemde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 00:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi’nin verdiği kararla ‘iptal’ edildi.

Söz konusu kararın ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinin 2023 yılında yaptığı, "İstanbul Üniversitesi'nin 2023 paylaşımı: "Değerli mezunumuz Ekrem İmamoğlu..."  ifadelerini kullandığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

“DEĞERLİ MEZUNUMUZ…”

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin resmi instagram hesabından 2023 yılında yaptığı Fakülte 55. kuruluş yılı paylaşımında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'Değerli Mezunumuz' hitap ederek okuldaki etkinliğe davet ettiği ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu’nun 14 Ekim 2024’te İstanbul İşletme Fakültesine ziyaretine ilişkin olarak fakültenin web sayfasında basın bülteninin ve fotoğraflarının olduğu görüldü.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #diploma #İstanbul Üniversitesi

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