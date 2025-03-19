İptal kararının ardından: Hopa Belediyesi binasına İmamoğlu'nun diplomasını astı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından CHP'li Hopa Belediyesi'nin binasına İmamoğlu'nun diploması asıldı.

İptal kararının ardından: Hopa Belediyesi binasına İmamoğlu'nun diplomasını astı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 00:05

İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına CHP'li Hopa Belediyesi'nden dikkat çeken bir tepki geldi.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını belediye binasına astıklarını duyurdu.

Cihan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem Başkanımızın diplomasının iptalini ve başkanımıza yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını Hopa Belediyesi binamıza astık. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Hopa #diploma #UTKU CİHAN

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