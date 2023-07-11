İstanbul Valiliği'nden 'aşırı sıcaklık' uyarısı: Bu saatlere dikkat!
Meteoroloji tarafından Ege ve Marmara Bölgesi için 'sıcak hava' uyarısı yapılmasının ardından bir uyarıda İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini hatırlatarak "Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı" uyarısını yaptı. Meteoroloji yetkilileri, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00- 16.00 arasında dikkatli olmasını istedi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıkması beklendiği bildirildi. İllere göre beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle; İzmir 36-40, Aydın 37-44, Çanakkale 36-39, Balıkesir 33-40, Manisa ise 37-43 derece.
Meteoroloji yetkilileri öte yandan, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukları, günün en sıcak saatleri olan 11.00- 16.00 saatleri arasında mümkün olmadıkça dışarı çıkmayıp, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
MARMARA'DA SICAKLIKLAR 5-10 DERECE YÜKSELECEK
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya’dan başlayarak bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.
Bugünden itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-36, Edirne’de 37-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 32-35, Kocaeli’de 33-38, Sakarya’da 33-36, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
VALİLİKTEN İSTANBUL İÇİN AŞIRI SICAK UYARISI
İstanbul Valiliği, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini hatırlattı, "Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı" uyarısı yaptı.
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiği uyarısı yaptı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bugünden itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı" ifadesine yer verildi.
#Meteorolojik verilere göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 10, 2023
Yarından itibaren bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine girmesi, hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor.
??Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalıdır.
??https://t.co/xEY26OElGr pic.twitter.com/c9yX98oLPM
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