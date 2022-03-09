İstanbul Valiliği'nden 'Karla Mücadele Çalışmaları' belgesi uyarısı
İstanbul Valiliği, sosyal medyada dolaşımda olan "Karla Mücadele Çalışmaları" isimli belge görselinin sahte olduğunu belirterek, vatandaşların resmi hesapları dikkate almasını istedi.
İstanbul Valiliği, sosyal medyada dolaşan "Karla Mücadele Çalışmaları" isimli belgeye karşı uyarıda bulundu.
İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyada dolaşan 'Karla Mücadele Çalışmaları' isimli sözde belge kesinlikle sahte olup, hemşehrilerimizin itibar etmemesi önemle rica olunur. Olumsuz hava koşullarıyla ilgili alınan tüm kararlar Sayın Valimiz @AliYerlikaya ve @TC_istanbul kurumsal hesaplarından yapılmaktadır."
Sosyal medyada dolaşan ‘Karla Mücadele Çalışmaları’ isimli sözde belge kesinlikle SAHTE olup,hemşehrilerimizin İTİBAR ETMEMESİ önemle rica olunur— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 9, 2022
Olumsuz hava koşullarıyla ilgili alınan tüm kararlar Sayın Valimiz @AliYerlikaya ve @TC_istanbul kurumsal hesaplarından yapılmaktadır
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