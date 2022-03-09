İstanbul Valiliği'nden 'Karla Mücadele Çalışmaları' belgesi uyarısı

09 Mart 2022 Çarşamba, 14:45

İstanbul Valiliği, sosyal medyada dolaşan "Karla Mücadele Çalışmaları" isimli belgeye karşı uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada dolaşan 'Karla Mücadele Çalışmaları' isimli sözde belge kesinlikle sahte olup, hemşehrilerimizin itibar etmemesi önemle rica olunur. Olumsuz hava koşullarıyla ilgili alınan tüm kararlar Sayın Valimiz @AliYerlikaya ve @TC_istanbul kurumsal hesaplarından yapılmaktadır."

Sosyal medyada dolaşan ‘Karla Mücadele Çalışmaları’ isimli sözde belge kesinlikle SAHTE olup,hemşehrilerimizin İTİBAR ETMEMESİ önemle rica olunur



Olumsuz hava koşullarıyla ilgili alınan tüm kararlar Sayın Valimiz @AliYerlikaya ve @TC_istanbul kurumsal hesaplarından yapılmaktadır — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 9, 2022



