İstanbul Valiliği'nden kritik fırtına uyarısı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 22:40

İstanbul Valiliği, rüzgârın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

Valilik, Marmara için fırtına uyarısında bulundu.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yapılan açıklamada, "#Meteorolojik verilere göre; rüzgârın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor" denildi.



