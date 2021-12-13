İstanbul Valiliği'nden kritik fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği, rüzgârın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceğini belirtti. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisinin kaybetmesi beklendiği ifade edildi.
İstanbul Valiliği, rüzgârın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.
Valilik, Marmara için fırtına uyarısında bulundu.
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Yapılan açıklamada, "#Meteorolojik verilere göre; rüzgârın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor" denildi.
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