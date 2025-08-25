İstanbul Veteriner Hekimler Odası’ndan sokak hayvanları uyarısı: ‘Uysal hayvanlar toplanırsa sokaklar agresif hayvanlarla dolar’

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınmasına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. “Hayvanları Koruma Yasası” adı altında getirilen değişikliklerin eleştirildiği açıklamada, 21 Ağustos’ta İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla birlikte okullar açılmadan “sahipsiz hayvanların ivedilikle toplanması” kararının endişe verici olduğu belirtildi. Sahipsiz hayvanların bir sorun olmadığına, tüm yurttaşların ortak sorumluluğu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) dahil olmak üzere, uluslararası kurumlarca da açıkça ifade edildiği gibi; sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklara kapatılması, öldürülmesi veya yaşam alanlarından uzaklaştırılması, popülasyon yönetimi açısından etkisiz ve etik dışı uygulamalardır. Bu tür uygulamalar, kısa vadede çözüm gibi görünse de orta ve uzun vadede hem hayvan refahını hem halk sağlığını tehdit etmektedir” denildi. Açıklamada, sahipsiz sokak hayvanları üzerinden yürütülen tartışmalarda odağın yanlış uygulamalarda olduğuna da dikkat çekilerek “Biz veteriner hekimler, elbette ki saldırgan hayvanların toplum sağlığı için kontrol altına alınmasına karşı değiliz. Ancak sahada gördüğümüz gerçek şu: Toplananların büyük çoğunluğu aşılı, kısırlaştırılmış ve insana yakın hayvanlardır. Bu hayvanların yerleri boşalınca, ‘vakum etkisi’ dediğimiz durum yaşanarak o bölgelere daha agresif ve kontrolsüz hayvanlar gelmektedir” ifadelerine yer verildi.

‘13 İLÇEDE MÜDÜRLÜK YOK’

Valilik tarafından alınan toplu toplama kararının uygulanmasının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, “İstanbul Valiliği tarafından alınan “toplu toplama” kararının uygulanması mümkün değildir. Doğa Koruma ve Milli Parklar verileri doğru kabul edilse bile, İstanbul’daki sahipsiz köpek sayısı yaklaşık 157 bin iken barınakların toplam kapasitesi yalnızca 15 bindir. Mevcut durumda 182 veteriner hekim ve 90 veteriner sağlık tekniker/teknisyeni görev yapmakta olup, bu sayı ihtiyaç karşısında son derece yetersiz kalmaktadır. Ayrıca İstanbul’da 32 ilçe ve 5 büyükşehir belediyesine bağlı olmak üzere toplam 37 barınak bulunmakta; ancak 7 ilçede hiç barınak bulunmamakta, 13 ilçede ise Veteriner İşleri Müdürlüğü mevcut değildir. Bu koşullar nedeniyle söz konusu kararın uygulanması fiilen imkânsızdır” denildi.

‘KISIRLAŞTIR-AŞILAT-YERİNDE YAŞAT’

Açıklamada, barınak kapasitelerin doluluğu, barınaklarda çalışan veteriner hekimlerin koşullarının zorluğu gibi konulara da dikkat çekilerek “Veteriner hekimler, kamu sağlığının ve hayvan sağlığının korunması için meslek etiği doğrultusunda görev yapan sağlık emekçileridir. Sürekli olarak valilik kararları, mevzuat eksiklikleri ve kurumsal altyapı sorunlarıyla mücadele eden meslektaşlarımız, bu sistemin günah keçisi değil, çözümünün bir parçasıdır” ifadeleri kullanıldı. “Kısırlaştır–aşıla–yerinde yaşat” ilkesine bağlı politikalar geliştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamayla, şu çözüm önerileri sunuldu:

“. Yasalar gereği hayvanların yaşam hakkının güvence altına alınmasını,

. Etkin ve bilimsel kısırlaştırma seferberliğinin bir devlet politikası haline gelmesini,

. Yerel yönetimlerin, merkezi idarenin destekleriyle koruyucu ve önleyici hizmetleri artırmasını,

. Sahipli hayvanların kayıt altına alınması sürecini tamamlamak ve sahiplenmeyi teşvik etmek için topluma dönük kamu spotlarıyla duyuruların yapılmasını,

. Kontrolsüz üretim, satış ve sokağa terklerin engellenmesi için caydırıcı tedbirler alınmasını,

. Toplumda hayvan sevgisini ve sorumluluğunu teşvik eden ve doğru iletişimi içeren eğitimlerin yaygınlaştırılmasını savunuyoruz.”