İstanbul yenilgisi için 'İçimizdeki beyinsizler' diyen isim görevden alındı

12 Kasım 2022 Cumartesi, 12:10

Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları arasında yer alan, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili atama oldukça dikkat çekti. Cumhurbaşkanı imzasıyla görevden alınan, Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde İSKİ'de çalışmaya başlamıştı. İSKİ’de çeşitli görevlerde bulunan Uzunkaya, İSKİ Genel Müdür yardımcılığı da yapmıştı.

“İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLER”

Ekrem İmamoğlu’nun ikinci kez kazandığı, 23 Haziran 2019’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Cafer Uzunkaya aslen Rizeli. Uzunkaya seçim sonuçlarının ardından paylaştığı mesajının ilk cümlesinde “İçimizdeki beyinsizler yüzünden sen bizleri helak etme Allah’ım” demişti. Seçim sonuçlarının heyecanı içinde Uzunkaya’nın bu cümlesiyle tam olarak kimi kastettiği anlaşılamamıştı. İkinci cümlesini “Hak ve hakikat namına, aziz milletim ve ülkem için ihlasla çalışanlar her daim kazanmakta” şeklinde yazan Uzunkaya, “Riyakar mütekebbirlerse, hiç kazanmadı ki” demişti. Son cümlesinde ise Uzunkaya’nın, özellikle seçimin iptal edilmesi için çalışma ve açıklamalar yapan AKP’lileri hedef almıştı. Uzunkaya, 23 Haziran’ı 24 Haziran’a bağlayan gece yarısı yayınladığı mesajın son cümlesinde ise “Artık başarısızlıkların müsebbipleriyle.. çözüm ve çıkış yolları konuşulmasın” demişti.

CAFER UZUNKAYA KİMDİR?

Cafer Uzunkaya 1965 Samsun doğumlu olmasına karşın, aslen Rize İkizdereli. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitiren Uzunkaya, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde iktisat alanında yüksek lisans yaptı. Öğretmenlik, İl Kültür Müdürlüğü, İSKİ’de Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı yapan Uzunkaya, 2014 yılında İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı, 2017’de ise Genel Müdür olmuştu. Uzunkaya, alındığı göreve ise 7 Ocak 2020 tarihinde atanmıştı.