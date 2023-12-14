Yayınlanma: 14.12.2023 - 18:10

Güncelleme: 14.12.2023 - 18:10

İstanbul için yapılan yağış uyarılarının ardından yurttaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını ve kar yağıp yağmayacağı merak ediyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Cuma, cumartesi ve pazar günlerinde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Fakat meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar göre, cuma günü İstanbul'da yoğun yağış bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu yağışlı bir hava durumu İstanbulluları bekliyor. Sıcaklığın en yüksek 8 dereceyi göreceği İstanbul'da pazar günü sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek.