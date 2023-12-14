Meteoroloji açıkladı: 14 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağış bekleniyor mu?

Yayınlanma: 14.12.2023 - 07:43

Güncelleme: 14.12.2023 - 07:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların gece saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege’de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve cok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya'da pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.

EDİRNE 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Ağrı'nın doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 15°C

Parçalı ve az bulutlu