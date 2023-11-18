İstanbul'da 1 dakikada 7 milyon TL'lik soygun!
Bakırköy’de motosikletle bir kuyumcunun önüne gelen maskeli ve kapüşonlu 4 soyguncu, uzaktan kumandayla kepengini açtıkları işyerinden 1 dakika içerisinde 7 milyon lira değerinde mücevherat çaldı. Soygun anları kameralara yansırken, polis şahısların peşine düştü.
Bakırköy Zeytinlik Mahallesi’nde, geçtiğimiz hafta pazartesi günü saat 04.00 sıralarında sabaha karşı 2 ayrı motosikletle gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 soyguncu, kuyumculuk yapan işyerinin kepengini önceden kopyalanmış uzaktan kumanda ile açtı.
7 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MÜCEVHERAT SOYGUNU
Ardından içeriye giren şahıslar tezgahta bulunan 7 milyon lira değerindeki altın ve pırlantaları yaklaşık 1 dakika içerisinde çaldı.
Çaldıklarını yanlarındaki getirdikleri bir çantanın içerisinde boşaltan soyguncular, ardından geldikleri motosiklete binerek kayıplara karıştı.
POLİS SOYGUNCULARIN PEŞİNE DÜŞTÜ
Soygun anları kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından alarmın çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede işyerinin soyulduğu tespit edildi.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
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