Gram, çeyrek dönemi kapanıyor mu? Kuyumcular en büyük kâr diyerek açıkladı! Kesme altın dönemi...

Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken, kuyumcularda kesme altın satışı artmaya başladı. Bozdururken zarar etmek istemeyen yatırımcılar, bütçesi kadar kesme altın almaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 11:24
Gram, çeyrek dönemi kapanıyor mu? Kuyumcular en büyük kâr diyerek açıkladı! Kesme altın dönemi...
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Türkiye'de yatırım aracı olarak en çok altın tercih ediliyor. Yurt içinde gram altın fiyatı 1850 TL’ye yaklaşırken, çeyrek altın fiyatı ise 3 bin TL’yi aştı. Kuyumculardan, yatırımcıya yeni bir öneri geldi.

Show Ana Haber’de yer alan habere göre, “Devir has altın devri” diyen kuyumcular, “İster 10 binlik, ister 5 binlik, ister 1.000 liralık kesip, aynı şeker tartar gibi tartıyoruz. Daha önce Ray bilezik, burma bilezik, çeyrek altın, yarım altın veya Cumhuriyet altını falan alıyorlardı ama şimdi teneke makası ile bu plaka altını kesip veriyoruz” ifadelerini kullandılar.

Altın yatırımcısını en az zarara uğratabilecek bir yatırım aracı olduğunu kaydeden kuyumcular şunu söyledi:

“Bakın şu küçücük parça 3052 lira geldi. Bu parça da 3.98 gram geldi. 1850 lira şu an gramı bu da 7363 TL tuttu. Müşteriler diyor ki, ‘Çöpte bulsak almayız.’ Ben diyorum ki, ‘Alın bana getirin…’”

Teneke altın ile paketli altın arasında 100 gramda 500 lira fark ettiğini dile getiren kuyumcular, “O yüzden kesme altın aslında bir nevi her keseye göre altın demek” diye yorumda bulundular.

KESME ALTIN NEDİR?

Kesme altın, genellikle standart altın barlardan kesilerek yapılan altın dilimleri veya parçalarıdır. Bu kesme işlemi genellikle daha küçük yatırımlar veya ticaret için daha uygun parçalara bölünmeyi amaçlar. Fiziki altın yatırımı yapmak isteyen kişiler, genellikle büyük altın barları almak yerine, bu barlardan kesilmiş daha küçük parçaları tercih edebilirler. Bu, çeşitli büyüklüklerde ve ağırlıklarda olabilir ve genellikle altın ticareti veya yatırımı için kullanılır.


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