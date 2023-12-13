İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:07

Güncelleme: 13.12.2023 - 10:07

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve AYEDAŞ İstanbul'da 13 Aralık Çarşamba günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

AVCILAR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35194416

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHMET UĞUR, ARDA, ASİL, BALCIBÜK, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, DEVRİM, FİRUZ AĞA, HARMAN, KADİR ÖZDEMİR, MEHMET AKİF, OKUL, PEHLİVAN, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, UZUN, YALIN, YEDİVEREN, YENİ, YURTSEVER, ÖZKAN, İLKNUR sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah KAYABAŞI sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35194417

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BASIN, BAĞLARİÇİ, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YEDİVEREN sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197364

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHMET UĞUR, BAHÇIVAN, BALCIBÜK, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, BULUT, EFLATUN, FİRUZ AĞA, GÖL, GÖL BOYU, HANDE, HARMAN, HAVUZ ÜSTÜ, KOSPAK, MERMER, PEMBE, POYRAZ, YAĞMUR, ÇİÇEKBAHÇESİ sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35198796

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, PLAJ YOLU sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197727

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35194418

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AHMET UĞUR, ALİ ERDOĞAN, ASİL, AYHAN, BALCI, BALCIBÜK, BASIN, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, FEYYAZ UÇAR, FİDANLIK, FİRUZ AĞA, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARAGÖZ, KARAY, KATIKÇI, KOCADERE, KORUTÜRK, KURTER, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, OKUL, OZAN, PARK, PEHLİVAN, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YALDIZ, YILMAZ, ÖZKAN, İNÖNÜ sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197738

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35196362

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 13/12/2023 00:00:00 - 13/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196364

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah TAŞOCAĞI YOLU sk bölgelerinde 13/12/2023 00:00:00 - 13/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196363

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 675., 692. sk / YILDIZTEPE mah 491., 492., 493., 494., 496., 497., 500., 501., 503., 507., 510., 512., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 534., 536., 537., 548., 549., 550., 551., 552., 556., 557., 558., 559., 580., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/12. sk bölgelerinde 13/12/2023 00:01:00 - 13/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196361

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KARAAĞAÇLI sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 512., 543., 545., 546., 547., 548., 549., 551., 552., 553., 554., 555., 556., 557., 558., 560., 562., 566., ORMANTEPE sk bölgelerinde 13/12/2023 00:01:00 - 13/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196359

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KARAAĞAÇLI sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 675., 692. sk / YENİGÜN mah 588., 589., 590., 591., 592., 593., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 600., 601., 602., 603., 604., 605., 606., 608., 609., 610., 611., 612., 613., 614., 615., 616., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 625., 626., 627., 628., 629., 630., 631., 632., 633., 634., 635., 636., 637., 638., 639., 640., 641., 642., 643., 644., 645., 646., 647., 648., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 473., 491., 492., 493., 494., 496., 497., 500., 501., 503., 507., 508., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 520., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 534., 536., 537., 543., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 552., 553., 554., 555., 556., 557., 558., 559., 560., 561., 562., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 570., 571., 572., 573., 574., 575., 576., 579., 580., 581., 582., 583., 584., 585., 586., 587., BAĞCILAR, KUYULU, ORMANTEPE, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 38/1. sk / NURİPAŞA mah 14/1. sk / SÜMER mah 30/12. sk bölgelerinde 13/12/2023 00:01:00 - 13/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35199487

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35199510

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/68., G/69. sk bölgelerinde 13/12/2023 12:00:00 - 13/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35197712

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AKKIZ, BAĞLAR, MİSKET, SARUHAN, SUDENUR, ÖNAL sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197639

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah BABİL, BUDİN, CEBECİ, DEMET, KISMET, MADEN, MURAT, NECATİ CUMALI, YAREN, ZEYTİNOĞLU, ÇİÇEKSUYU, İŞÇİLER, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk / LEVENT mah KIVILCIM sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ'TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35198845

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -NİSPETİYE mah sk bölgelerinde 13/12/2023 10:00:00 - 13/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35194418

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AHMET UĞUR, ALİ ERDOĞAN, ASİL, AYHAN, BALCI, BALCIBÜK, BASIN, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, FEYYAZ UÇAR, FİDANLIK, FİRUZ AĞA, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARAGÖZ, KARAY, KATIKÇI, KOCADERE, KORUTÜRK, KURTER, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, OKUL, OZAN, PARK, PEHLİVAN, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YALDIZ, YILMAZ, ÖZKAN, İNÖNÜ sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU'NDA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35199195

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah OLİVYA GEÇİDİ sk / KULOĞLU mah KARTAL sk / TOMTOM mah AKANSU, ARA GÜLER, KAYMAKAM REŞAT BEY, İSTİKLAL sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35199195

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah OLİVYA GEÇİDİ sk / KULOĞLU mah KARTAL sk / TOMTOM mah AKANSU, ARA GÜLER, KAYMAKAM REŞAT BEY, İSTİKLAL sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35199195

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah OLİVYA GEÇİDİ sk / KULOĞLU mah KARTAL sk / TOMTOM mah AKANSU, ARA GÜLER, KAYMAKAM REŞAT BEY, İSTİKLAL sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT'TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35200209

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1658., 1659., 1664. sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197732

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2609., 2617., AŞIK, FESLEĞEN, ITIR, KÜPE ÇİÇEĞİ, KÜÇÜK AYAZMA, TAYFUN sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35198799

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2116., FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEVLANA mah FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 13/12/2023 13:00:00 - 13/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35199197

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 13/12/2023 18:00:00 - 13/12/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35196277

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET, GÜLÇATI sk bölgelerinde 13/12/2023 00:05:00 - 13/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH'TE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35194654

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah KİMYAGER DERVİŞPAŞA, ORDU sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, TİYATRO sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK HAYDAREFENDİ, DİBEKLİ CAMİİ, MİTHATPAŞA, ORDU, PEHLİVAN, TİYATRO ARALIĞI, YENİDEVİR, YENİÇERİLER sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI sk bölgelerinde 13/12/2023 10:00:00 - 13/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35197852

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 551. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2317., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 13/12/2023 10:00:00 - 13/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35198874

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, BAŞAK, GÜL, KAFKAS, RUMELİ, TEPEÜSTÜ sk bölgelerinde 13/12/2023 00:01:00 - 13/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35197870

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah DOKTOR ALİ DEMİR sk bölgelerinde 13/12/2023 00:01:00 - 13/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35200450

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DEREBOYU, SÖZERİ, YONGA, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 13/12/2023 00:01:00 - 13/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197706

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 2.YONCA, 3.SÜMBÜL, 5.FATİH, 6.ŞİRİN, NEVRUZ sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35198969

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35198959

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 113., 118., 119., 120., 121., 122., 151., 154., ŞEHİT İLHAN YURT sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197394

İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 13/12/2023 10:00:00 - 13/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35200451

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah ibrişim sokak bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35183806

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35200448

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35200435

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ELİF, HARBİYE sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35200434

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ECEM, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35166032

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, AHENK, BÜYÜKDERE, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, HASAT, HUZUR, KAZIM ORBAY, PALAZOĞLU, PERİHAN, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, İSKENDEROĞLU, İYİNİYET sk bölgelerinde 13/12/2023 00:00:00 - 13/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35198866

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 13/12/2023 14:00:00 - 13/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35196274

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596., 2602., 2611. sk bölgelerinde 13/12/2023 00:05:00 - 13/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197748

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1392/2., 1393/1., 1395., 1395/1., 1395/2., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1398/1., 1398/2., 1399., 1407., 1407/1., 1407/2., ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 13/12/2023 09:30:00 - 13/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197755

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HANIMELLER, MİNE, SAKIZ, VEFA POYRAZ, YILDIZLAR, YONCA sk bölgelerinde 13/12/2023 09:30:00 - 13/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197852

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 551. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2317., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 13/12/2023 10:00:00 - 13/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU'NDA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

NO: 35199457

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 10. YIL, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 13/12/2023 09:00:00 - 13/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35199507

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/5. sk bölgelerinde 13/12/2023 12:00:00 - 13/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.