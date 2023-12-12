İstanbul'da 35 ilçede elektrik kesintisi! 12 Aralık 2023 hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 12.12.2023 - 10:32

Güncelleme: 12.12.2023 - 10:32

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve AYEDAŞ İstanbul'da 12 Aralık Salı günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ARNAVUTKÖT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BAŞÖZ, BEHLÜL, BİLKAN, BİRTAN, CİHANER, DAL, DÜLDÜL, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, FERDA, FİLİKA, GÜLAY, KUŞDİLİ, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, NİŞAN, OSMANGAZİ, SELMAN, SEMİH, TEPEÖREN, TÖRE, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, İNCE, ŞAHİKA sk / KARABURUN mah SUBAŞI sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, EGEMEN, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZAHİT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, AGAH, AKSUNGUR, AKÇE, ALPAYDIN, ARAF, ARDA, ASUMAN, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOĞAN, AYSEREN, AYTUĞ, AĞAHAN, AŞIK, BAYHAN, BAYRAKTEPE, BEKİROĞLU, BOSTANCI, BİNAY, CANOL, CANSEVER, CELİL, CEMİYET, CENK, CİHANGÜL, DEMİRÖZ, DEVELİ, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DUMLUPINAR, DİLAVER, ECZA, EMRULLAH, EMİNE, ERASLAN, ERDEMİR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ETHEM, FATİH, FEDAİ, FENER, GALERİ, GEDİZ, GENÇLİK, GÜLTUTAN, GÜLYÜZLÜ, GÜNEŞTEPE, GÜZELYURT, GÜZERGAH, HAKİM, HAMİDİYE, HARBİYE, HAZARFEN, HAZNEDAR, HIDIR, KAPTANPAŞA, KARAKAYA, KARAKOÇ, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, LALELİ, LİSE, MEKKE, MERİH, MEŞALE, MEŞEDİBİ, NAMZET, NARGİLE, NAĞME, NEVİN, OSMANGAZİ, PAK, PEKMEZCİ, PREVEZE, RÜŞTİYE, SEKMEN, SENCER, SEYYAH, SIĞLA, SİMA, TOPRAKLI, TUNAHAN, TUNCER, TÜMEN, ULUBEY, UMURBEY, VARLIK, YANKI, YAVRUCAK, YAVUZER, YAZGÜLÜ, YAZMA, YEŞİLPINAR, YILDIZLI, YUVA, YÖRE, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ZÜHRE, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZD bölgelerinde 12/12/2023 01:00:00 - 12/12/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, ASİLKENT, ATATÜRK, BAYBORA, BEYREK, DOĞANTEPE, EGEMEN, GÜNTEKİN, HASAN HÜSEYİN, MALAZGİRT, MUAZZEZ, NASRETTİN HOCA, NİLAY, PEŞREV, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP, YÜKSEK OKUL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, ATATÜRK, BAŞTUĞ, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ENSAR, ERCÜMENT, KATRE, KOVANLIK, MERMER, MESİRE, ORUÇ REİS, SELSEBİL, SÜKUT, TEKCAN, TERAZİ, YAZGI, YEŞİLBAĞ, ZİHNİ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, İZZET BEGOVİÇ, ŞAKİR sk / TAŞOLUK mah AKDENİZ, AKMAN, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYAZMA, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERGÜZİN, BERŞAN, BEYAZ LEYLAK, BOZBEY, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, EFSER, EGEMEN, EKBER, EMEL, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FURKAN, FİGEN, GONCA, GÖNÜL, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNBATIMI, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, HATEM, KAFTAN, KANYON, KAR, KARA ZAMBAK, KASEM, KAYNAK BAŞI, KAYRA, KEMAL, KEMERBURGAZ, KEMERCİ, KENT, KEREM, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, NERGİS, NEZAKET, OLUK, ONURLU, ORÇUN, PAPATYA, PINAR, PIRILTI, PİR SULTAN ABDAL, RUMELİ, SADRAZAM, SAZLIK, SEVECEN, SEVİMLİ, SEYYARE, SUNA, SÜMEYYE, SİNANPAŞA, YAVUZCAN, YENİSU, YEŞİL PAZAR, YİĞİTHAN, ZENGİN, ZİRAAT, ÇAĞ, ÖZGENALP, ÜNSAL, İHSANİYE, İKİZ, İLHAM, İNCİ, İSLAM, İSTANBUL, İŞGÖREN, ŞENGÜN, ŞENYURT, ŞERİFE, ŞETARET sk / YAVUZ SELİM mah ZEYTİNLİ sk bölgelerinde 12/12/2023 02:00:00 - 12/12/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, TALİMHANE, TAVUKÇU, ŞAMLI sk bölgelerinde 12/12/2023 13:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 12/12/2023 00:00:00 - 12/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah TAŞOCAĞI YOLU sk bölgelerinde 12/12/2023 00:00:00 - 12/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 664., 670., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah 429., 430., 431., 432., 433., 434., 435., 446., 448., 450., 451., BAĞCILAR, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk bölgelerinde 12/12/2023 00:01:00 - 12/12/2023 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 713., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 726., 727., 728., 729., DR. SADIK AHMET sk bölgelerinde 12/12/2023 00:01:00 - 12/12/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162., 167., 171., 220., HOCA AHMET YESEVİ sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 283., 284., 285., 286., 287., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 12/12/2023 02:30:00 - 12/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, NACİ KASIM sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, 2.MURAT, HİLAL 1, HİZAL, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 12/12/2023 11:00:00 - 12/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/5., G/6., G/8. sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah MUHARRİR AHMET RASİM, REVNAKLI sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah KIZILAĞAÇ, MERT, TÜRKER, YALÇIN, ÖZTÜRK, ŞAFAK sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1118., 29., 30., 31., 32., AHMET YESEVİ, OVALI, İPEKYOLU sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk / İSMET PAŞA mah sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ORTAMAHALLE mah sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah CEMİL ASLAN GÜDER, FERSUN, GİRNE, SEBAT sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah GİRNE sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah TERSANE sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah DEFNE ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MİDİLLİ, OKÇU MUSA, İPEK ÇIKMAZI, ŞAİR EŞREF PAŞA sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, AKİK, ANBAR, DİK, MÜRDÜM, MÜRVER, OKÇU MUSA, PORSUK, TENHA, TUTSAK, YANIK KAPI, YENİ MERDİVEN, YÜKSEK MİNARE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 12/12/2023 00:00:00 - 12/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK, ŞAİR ZİYA PAŞA sk / EVLİYA ÇELEBİ mah MEŞRUTİYET sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KARANTİNA sk / ŞAHKULU mah BÜYÜK HENDEK, ERKANI HARP, GALİP DEDE, MEŞRUTİYET, MÜELLİF, NAKKAŞ ÇIKMAZI, OTÇU, TIMARCI, TRAMVAY, İLK BELEDİYE, İSTİKLAL, ŞAHKULU sk bölgelerinde 12/12/2023 00:00:00 - 12/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce -CAMİİKEBİR mah sk / KADI MEHMET EFENDİ mah sk / KADIMEHMET EFENDİ mah sk / KULAKSIZ mah sk bölgelerinde 12/12/2023 14:00:00 - 12/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTİRK KESİNTİSİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah PİRSULTAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAŞKAYA, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah CANSEVER, CANSOY, CANİK, CENNET, CEREN, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2112., 2121., ERTUĞRUL GAZİ, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., 387., MANDIRA sk / İNÖNÜ mah 371., 374., 412., 414., MANDIRA sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-104, G-105, G-110, G-111, G-112, G-202, G-40 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah CEYLAN sk / YUNUS EMRE mah 444., 445., CEYLAN sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1121., 1137., 1138., 1139., 1140., 1141., 1142., 1143., AHMET ARİF sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL / ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 429., 431., 433., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / YUNUS EMRE mah 441., CEYLAN sk / İNÖNÜ mah BALİNA, CEYLAN sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1711. sk bölgelerinde 12/12/2023 18:00:00 - 12/12/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU, ETHEM EFENDİ, GUREBA HASTANESİ, KAHALBAŞI, MOROVA, PİLİÇ ÇIKMAZI, TATLIPINAR, ÇAYIR MEYDANI, ŞEHİT ALPAY BAŞARAN, ŞERBETHANE sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah ATLAMATAŞI, HIZIR KÜLHANI, HIZIRBEY CAMİİ, İŞLEK sk / HOCA GIYASETTİN mah ATLAMATAŞI, HACI KADIN , HACI KADIN 1. ÇIKMAZI, HIZIRBEY CAMİİ, KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, SAATÇİ SADİ, SAATÇİ YOKUŞU, YENİHAYAT, İŞLEK sk / YAVUZ SİNAN mah AKTAR DEĞİRMENİ ÇIKMAZI, ARALIKDOLAP, ARAP ÇEŞMESİ, ATLAMATAŞI, KÜÇÜKDOLAP, KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR KARAKOL, LEBLEBİCİ, PAZAR ÇEŞMESİ, RAGIP GÜMÜŞPALA, TAHSİLDAR, UNKAPANI DEĞİRMENİ, YAVUZ SİNAN CAMİİ, YENİHAYAT, YOĞURTCU NURİ, ÇAKŞIRCI sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah SARI BEYAZIT, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah HOCAHANI sk / SURURİ mah DİREKLİHAN, HOCAHANI, KATIRCIOĞLU, NECİPEFENDİ, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, SULTAN MEKTEBİ ÇIKMAZI, TARAKÇI CAFER, ÇEŞNİCİ sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah CENGİZ TOPEL sk / YENİ MAHALLE mah 507., 508., 509/1., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 539., 540., 540/1., 540/2., 540/3., 540/4., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HACI SALİH EFENDİ, YENİMAHALLE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/2. sk bölgelerinde 12/12/2023 00:05:00 - 12/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 251., 252., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 294., 295., 296., 297., 299., AKDENİZ, BAŞARAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, RUMELİ, ŞEHİT LÜTFİ GELEN sk bölgelerinde 12/12/2023 00:05:00 - 12/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, DAMLALAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, HANIMELLER, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, ÇINARLI sk bölgelerinde 12/12/2023 09:30:00 - 12/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2714., 2714/2., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., A-1 sk bölgelerinde 12/12/2023 09:30:00 - 12/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 12/12/2023 00:01:00 - 12/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1.KARTAL, 2.EREN, 2.NAMIK KEMAL, 2.ORTA, 2.ŞEKER, ALTAN, BELEDİYE, GEÇİT, GÖNÜL, KARTALTEPE YAN YOLU, KESKİN, KISA, OTEL, PAMUK, SADIK, SÜVARİ, ÇARŞI, ŞENEL sk bölgelerinde 12/12/2023 00:01:00 - 12/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, FABRİKALAR sk bölgelerinde 12/12/2023 00:01:00 - 12/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SANCAK, 1.SARMAŞIK, 1.YAĞIZ, 1904, 2.ŞAHİN, 3.ZAFER, 3.İNÖNÜ, GÜRLER, SÜPHAN, ZENGİN, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah MASLAK ÇEŞME, ÇOBAN sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

STANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah ERDEMLİ, GÜLBAĞLAR, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KESTANE SUYU, LALEFER, SEYRAN, ÖZ SÜMBÜL, ÖZÇAM sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah CİLO, SERHAT, SUŞEHRİLİLER, SÜMBÜL, ÇAMSELVİ, ŞEHİT ORHAN GÖMÜRLÜ sk / ÇAMLITEPE mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk / ÇAMLITEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AKBUDAK, AYÇİÇEĞİ, BAĞLAR., HALE ÇIKMAZI, ITIR, IŞIK, KIYMET ÇIKMAZI, KONUK ÇIKMAZI, MARAL, MELİKE ÇIKMAZI, SELVİ, YAYLALI, ÇİMEN, İREM, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, BEYPAZARI, DOMANİÇ, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNYÜZÜ, GÜRHAN, HÜSUMET ÇIKMAZI, IŞILAY ÇIKMAZI, KIRKAHVESİ, KONURALP, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, MİHALGAZİ, PAZARLAR, SULUSARAY, SİVRİHİSAR, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, ÇAVDARHİSAR, İZZET sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASLANTEPE, KEÇECİZADE, MERA, İSPİNOZ sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL // SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, SERİNCE, TABYA, YEŞİLLİK sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, FİDAN, KISMET, KIZILCIK MAHMUT, LİMON, TAN, ÇİĞDEM, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / MECİDİYEKÖY mah AHU, KEKİK, KIR, KISMET, MERT, UĞUR, VİŞNE, ÇAĞLAR, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 12/12/2023 16:00:00 - 12/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ACAR, BERK, KEKİK, MERT, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 12/12/2023 16:00:00 - 12/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, DAMLALAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, HANIMELLER, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, ÇINARLI sk bölgelerinde 12/12/2023 09:30:00 - 12/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk / ESENTEPE mah 2385. sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 12/12/2023 00:01:00 - 12/12/2023 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 101. sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 247., 39/10., 43., 44/1., 44/2., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ZAKİRBAŞI sk / SÜMER mah 19/3., 209., 213., 26/1., 26/2., 26/3., 26/4., 28/1., 28/2., 28/3., 28/4., 28/6., 28/7., 30., 30/1., 30/11., 30/12., 30/4., 30/5., 30/6., 30/7., 30/8., 30/9., ADNAN KAHVECİ, MERV, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ŞEHİT ER DAVUT BAŞ sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -SÜMER mah sk bölgelerinde 12/12/2023 12:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -SÜMER mah sk bölgelerinde 12/12/2023 12:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etkilenen Cadde / Sokak HEYBETLİ, NARÇİÇEĞİ, GÜNSELİ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.12.2023 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOCA SİNAN, AY, ÇAKMAKBEY, LEMAN ANA, YILDIZ, DURSUNBEY

14.12.2023 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DUDULLU

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

13.12.2023 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇARKIFELEK ÇIKMAZI, ALİ SAMİ YEN, MARAŞAL MUSTAFA KEMAL, YARGI, FANİ ÇIKMAZI, YAKAMOZ

Bakım Çalışması

13.12.2023 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKYEL ÇIKMAZI, ÇIRÇIR, ÇOBAN YASTIĞI ÇIKMAZI, CÜMLE ÇIKMAZI, KELİME, AKÇAM ÇIKMAZI, CEBİR, ILICA ÇIKMAZI, AF ÇIKMAZI, NURAL, BOĞAZ ÇIKMAZI, TEPE TARLA, FİDANLIK, ZERZEVATCI YOLU, FELEK ÇIKMAZI, ÇİLE ÇIKMAZI, FATİH CAMİSİ, MARKA, ÇARE, CANKURTARAN, CAZİP, SİCİM ÇIKMAZI, ŞİRİNDERE, TAHTAKÖPRÜ, YALIN ÇIKMAZI, YUMAK, ÇITA ÇIKMAZI, SELİMOĞLU ÖZTÜRK ÇIKMAZI, KAPADOKYA, SENİYE İSMAİL HANIM, BAY, ÖĞÜMCE YOLU

Bakım Çalışması

13.12.2023 09:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KİRAZLIYAYLA, YİĞİT, KOPUZ, POLONEZ, BAYRAM KAYA ÇIKMAZI

Bakım Çalışması

13.12.2023 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SÖĞÜT ÇIKMAZI, TEMİZ, ÇİNİLİ, GİZLİ, KARADENİZ, AMİR, SERAP, SIR, TALİH, HÜNKAR, UFUK, ÇEMENZAR, AHİZE, AKSU, ARNAVUTDERE, ÇELİKHAN, ELVAN, AKYURT ÇIKMAZI, ELİT, AHİ, DİDİM, GEYİK, GÜLÇİN, BUHARA ÇIKMAZI, İKBAL, MANİDAR, TAHİN, GÜNEŞLİ, TARÇIN, ULUS, ÇENGELDERE, ABİDE, DOLUNAY ÇIKMAZI, AFİYET, ERZİNCAN, AHALİ, BOSNA, LALEZAR ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, VEDA, ETKİN, ARA ÇIKMAZI, MERAL, POLONEZKÖY YOLU, KARAÇAM ÇIKMAZI, ZENCEFİL, SÜREYYAPAŞA, ALAGEYİK ÇIKMAZI, SERHAD ÇIKMAZI, ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET, ERDOĞANLAR ÇIKMAZI, ŞEHİT SERVET, HACI HÜSEYİN ÇIKMAZI

Bakım Çalışması

12.12.2023 11:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak POLENEZ, ŞEHİT SERVET, POLONEZKÖY YOLU, KAZIM KARABEKİR, PAZARYOLU ÇIKMAZI

Bakım Çalışması

13.12.2023 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ENDER ÇIKMAZI, YOL, MEDRESE, GALİP ÇIKMAZI, ŞEN, BOZO, ERGENE, KELEBEK, AŞIK VEYSEL, MURAT, HASKÖY, ORHAN GAZİ, AZİMLİ, AZAMET, BİLGE KAĞAN, MESİRE, KESKİN, ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET, SABAH, BAĞ ÇIKMAZI, BULVAR, ATAMAN, LOKUMCU ÇIKMAZI, BİRGÖNÜL ÇIKMAZI, MERİÇ, DÜNYA

Bakım Çalışması

14.12.2023 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALİ SAMİ YEN, SİVRİH, MARAŞAL MUSTAFA KEMAL

Bakım Çalışması

14.12.2023 09:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KİRAZLIYAYLA, LÜTUF ÇIKMAZI

Bakım Çalışması

14.12.2023 09:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİNİLİ, GİZLİ, AMİR, SERAP, SIR, ÇEMENZAR, ÇELİKHAN, AKYURT ÇIKMAZI, ELİT, DİDİM, GEYİK, GÜNEŞLİ, ULUS, ÇENGELDERE, AHALİ, ZENCEFİL

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.12.2023 09:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İKRAM, YUNUS EMRE, ÇAVUŞBAŞI, ATAMAN, ENGİN, ADALET, ŞENGÜL, ŞÜKRÜ KAYA, NARÇİÇEĞİ, OĞUZHAN

Bakım Çalışması

14.12.2023 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SEYMENLER ÇIKMAZI, TAŞLI ARMUT, KÖYİÇİ, BEYKOZ, TÜYLÜ ÇAYIR

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

14.12.2023 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ULAŞTIRICI, ATATÜRK, İNÖNÜ, MESCİTLİ, RIZABEY

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.12.2023 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NEYZEN TEVFİK, TURGUT ÖZAL

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

14.12.2023 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSMET İNÖNÜ, KIŞLA YOLU

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

12.12.2023 13:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak E 80 BAĞLANTI YOLU, TERSANE, AKNUR, NAMDAR, MAHREÇ, ANAMUR ÇIKMAZI, BAŞARSLAN, FİLOZOF, AYDINLI, BAYRAM, TÜRKBEYİ, ORDULU, URAN ÇIKMAZI, MESUDİYE, SERDAR, MÜCAVİR, GÜNEYDOĞU, HAKAN, ANAFARTALAR

Bakım Çalışması

14.12.2023 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANAYURT, DARPHANE, ASMALI, KIZILCA, GAYRETTEPE, KAFKASYA, HAZAN, ÖYKÜ, İBNİ SİNA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KIYI, SİLİSTRE, PANAYIR, SAZLI, BAYRAKLI, ALTINBAŞAK

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.12.2023 09:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SEVENLER

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.12.2023 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak LİMAN, PLAJ YOLU, AYAZMA

Bakım Çalışması

14.12.2023 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇENGİLLİ, ESKİ TEKE YOLU, HASANLI YOLU, KARADUT, ÇAPA, HAVA, BARIŞSEVER, ÇAYIRBAŞI, ÇAMLIDAĞ, DİKMEN, FESLEĞEN, ŞELALE, KOFALIK-

Bakım Çalışması

14.12.2023 14:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak COŞKUNDERE, DUYARLI, ESENYOLU

Bakım Çalışması

14.12.2023 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BELEN, COŞKUNDERE, DENİZHAN, DUYARLI (SARIKAVAK), ERKAM, DAMLACIK, DEĞİRMENCİ, DUYARLI

Bakım Çalışması

14.12.2023 14:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BELEN, COŞKUNDERE, DUYARLI (SARIKAVAK), DİRLİK, 30 AĞUSTOS, SARIKAVAK, ELEMAN, MİHVER, DUYARLI

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.12.2023 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEŞ, ZİYA ÜLHAK, YUSUF, KARAMAN, OKUR

Bakım Çalışması

14.12.2023 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEŞ, YUSUF, OKAN, OKUR

Bakım Çalışması

14.12.2023 09:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HÜDAVERDİ, BOSNA, BİBERLİK, DEMOKRASİ, DİLDAR, GECEM, GÖÇMEN, ŞEYH ŞAMİL, ABBAS MEDENİ, ALTINOVA, DENİZYILDIZI, KARADENİZ, ŞAMİL

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

13.12.2023 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYDAĞI

Bakım Çalışması

13.12.2023 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak RAUF ORBAY, ÖĞÜT, ŞİNASİ DURAL, UĞURLU

Bakım Çalışması

13.12.2023 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MAYIS GÜLÜ, ESKİ ANKARA ASFALTI, KAFTAN, YEŞİLYURT, GÜLNUR, İZZETLİ, ÖMÜRKENT, KIRGÜLÜ, NURTANESİ, KINALIBAĞ

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.12.2023 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAYFUN, AYTAÇ, SERTAÇ, FETİH, TERAZİLER, ERKAN, PAMUKOVA, DÖNMEZ ÇIKMAZI, BORAN, SARIGAZİ YOLU, BARAJ YOLU, ARZUM, ERBAP, CEYHAN, ENBİYA, KARAKAŞ, SARIKUM, ÖZYILDIRIM, ENDAM, ÇETİN EMEÇ, VAHA, KURTULUŞ, MİRSAT, EFLATUN, YADİGAR

Bakım Çalışması

12.12.2023 11:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEREF, MENZİL, AYNUR, BERHUDAR, AKBULUT, DİLRÜBA, ALKAN, ÇINARLI, BİTKİ, BURÇİN, ÇALDIRAN, MALATYA, TİMUR, TUNCER, METİN, AVLU, KISA, GÖÇMEN, GÖLGELİK, SALKIM, GÖKTAŞ, TERMAL, ÖRENAY, GONCAGÜL, DUMLUPINAR, VALİDESULTAN, ADEM YAVUZ, ANADOLU, SEYRANTEPE, MEDET, SUNGUR

Bakım Çalışması

12.12.2023 12:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NEVZAT DEMİR, GÜLBAHÇE

Bakım Çalışması

12.12.2023 12:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAYKAL, CANSEL, BATURALP, FULYA, AZADE, BARLAS, KAYHAN, BAYSAL, DEMETBAĞI, HOCA NASRETTİN

Bakım Çalışması

14.12.2023 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ, HAYRAT, ALARA, ARZUM, ÖZYILDIRIM, ŞÜKRAN, ALTINBAŞ, GÜLBETTİN, ÇETİN EMEÇ, KURTULUŞ, AGAHEFENDİ, YELİZ, MİRSAT, ÇAĞRIBEY

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

13.12.2023 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak IRMAK, MEHMET AKİF ERSOY, MEVLEVİ ÇIKMAZI

Bakım Çalışması

13.12.2023 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SÖĞÜTLÜÇAYIR ÇEŞMESİ, KİREÇFIRINI, MİLLİ, SERCAN, ÇETİN, DERVİŞOĞLU, KISACIK, KÜÇÜK, SÖĞÜTLÜÇAYIR, HÜKÜMDAR, YILDIRIM, AYGÜL, HACILAR, İZZETTİNBEY, KISA, YERLİOĞLU, SAĞLAM, DERE, MAVİMARMARA, ZAFER

Bakım Çalışması

12.12.2023 17:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ACAN, BULUT, ADATEPE, METE, DEREBOYU

Bakım Çalışması

13.12.2023 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BİLGİN, KÜFECİ, SELAMİALİ EFENDİ, AHMET YESEVİ, BİLGİ, YAN, HATMİYAN, ŞEHİT NAZMİ ERMURAT, HATMİ, ZENCİLER, HACI MUTLU, ZENCİLER YENİYOL, DURBALI CAMİ, HİMMETBABA, ŞAİR RUHİ, DURBALI

Bakım Çalışması

14.12.2023 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAVUZ SELİM, NEŞE, KOSOVA, TERAZİ, BAKIŞ, DARI, ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI, ŞENYİĞİT ÇIKMAZI, GÜLDAL, DENİZCİ, BOSNA, AKÇAĞ, DERECİ, NİHAT SAMİ BANARLI, MEVLEVİ ÇIKMAZI

Bakım Çalışması

14.12.2023 10:30 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İHSANİYE BOSTANI, TAYLAN, KARSLILAR, ÖZLEMLER, GÖRGÜLÜ, KEBAN, MASLAK, SERDAR, İSMETPAŞA, MENBA, BEYAZ, CUMHUR, DEMİR, VAROL, YÜZER, SAFRAN, BARAJYOLU ALT, FİRDEVS, FIRAT, GÜZİDE, HAMDİBEY, ÜLGEN