Malatya'da feci kaza: 2’si ağır 9 yaralı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 14:59

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 16:01

Malatya-Kayseri karayolu Pınarbaşı mevkisinde meydana gelen olayda Malatya istikametine seyir halinde olan Erman Ilıcak Fen lisesi Müdürü Vahap Yıldız’ın kullandığı otomobil Pınarbaşı mevkisine geldiği esnada iddiaya göre, sürücünün uyuması sonucu kontrolden çıkıp geçtiği karşı şeritte bir başka araçla çarptı.

Feci kazada araç sürücüsü Vahap Yıldız, eşi Zeynep Yıldız ve çocukları Siraç Yıldız ile birlikte 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Kayseri’de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanelerde tedavileri süren yaralılardan Vahap Yıldız ile eşi Zeynep Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.