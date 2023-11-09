İstanbul'da cezaevi aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bahçelievler Basın ekspres yolunda cezaevi aracı yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 12:53
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İstanbul Bahçelievler'de Basın ekspres yolunda feci bir kaza meydana geldi.

Cezaevi aracı yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluşurken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. 


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