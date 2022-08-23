İstanbul'da 'çöp atma' kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
İstanbul Esenyurt’ta çöp atma meselesi yüzenden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında çöp atma meselesinden dolayı tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında, taraflardan bazı kişi veya kişiler silahla karşı gruba ateş etti. Açılan ateş sonucu, Mazlum B, Murat B. ve Murat K. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olayın yaşandığı yerde inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde ele geçirilen boş mermi kovanı ve bazı deliller emniyete götürüldü.
Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan 2 adet silah ele geçirildi.
Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
Video Haberler
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
- Çeşme’de köpekler için 3 Pati Park daha hizmete girdi!
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- 'Beşar Esad kazandı arkadaşlar'
- MasterChef Türkiye yarışmacısı, böbreklerini kaybetti
- 'Sahada en çok duyduğumuz isim...'
- 'Masamızda tek formül var'
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- La Casa De Papel'in başrol oyuncusu, Atatürk dizisinde
- Hanefi Avcı, Soylu için harekete geçti