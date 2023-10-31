İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 10:23

Güncelleme: 31.10.2023 - 10:44

İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretmek amacıyla imalathane kurulduğu, bu ürünlerin otel, eğlence mekanı ve tekel bayisi gibi yerler aracılığıyla piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma ve takibin ardından, şüphelilerin kurmuş oldukları paravan şirketler aracılığıyla piyasadan temin ettikleri etil alkolü bir dizi işlemden geçirerek içki haline getirdikleri, sonrasında bunları koydukları orijinal şişeleri, sahte bandrol yapıştırarak satışa hazırladıkları tespit edildi.

Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik Esenyurt, Pendik ve Arnavutköy'deki 3 üretim yerine operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır 1500 şişe sahte viski, 1600 şişe sahte votka, şişelenmek için hazırlanmış 6 bin litre sahte rakı, 33 bin litre etil alkol, 2 bin litre içki aroması ve 2 bin 500 sahte bandrol ile sahte içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, bidon ve alkol ölçüm cihazı gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İmalathane olarak kullanılan mekanlarda inceleme yapan ekipler, şüphelilerin damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdiklerini, elde ettikleri etil alkolü kullanılmış şişelere dezenfekte etmeden tekrar doldurduklarını, piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak satışa hazır hale getirdiklerini belirledi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 3'ü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken 4'ü serbest bırakıldı.

Düzenlenen operasyonda, 15 milyon 362 bin 750 lira değerindeki sahte içkinin piyasaya sürülmesinin engellendiği belirtildi.