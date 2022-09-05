İstanbul'da fabrikada yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

05 Eylül 2022 Pazartesi, 14:54

Eyüpsultan'da plastik atık geri dönüşümü yapılan bir fabrikanın bahçesinde bulunan plastik ve tahta kasalar yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın, 14.30 sıralarında Pirinçci Mahallesi Gençosman Caddesi'nde plastik atık geri dönüşümü yapılan bir fabrikanın bahçesinde bulunan plastik ve tahta kasalarda çıktı.

Dumanları gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.