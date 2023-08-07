İstanbul'da ilginç görüntüler: Denizde namaz kıldı
İstanbul Beylikdüzü'nde, bir kişinin denizde namaz kıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Gürpınar sahilinde bir kişinin deniz kenarında namaz kıldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Tartışma yaratan görüntülerde bir kişi, yanındakilere ve denizin dalgalarına aldırış etmeden namaza duruyor. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında secdeye giden kişinin başka yurttaşlarca da videoya alındığı görüldü.
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