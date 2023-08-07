İstanbul'da ilginç görüntüler: Denizde namaz kıldı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 01:41

Güncelleme: 07.08.2023 - 01:41

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Gürpınar sahilinde bir kişinin deniz kenarında namaz kıldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Tartışma yaratan görüntülerde bir kişi, yanındakilere ve denizin dalgalarına aldırış etmeden namaza duruyor. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında secdeye giden kişinin başka yurttaşlarca da videoya alındığı görüldü.