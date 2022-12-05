İstanbul’da 'silkeleme' yöntemiyle yankesicilik: Hırsızlar çaldığı telefonu takside düşürdü
İstanbul Beyoğlu’nda iki şahıs “silkeleme” olarak bilinen yankesicilik yöntemiyle bir yurttaşın cep telefonunu çalarak kaçtı. Telefonu çaldıktan sonra bindikleri taksiyle olay yerinden uzaklaşan iki şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin çalışması sonucu yakalandı. Şahısların çaldıkları cep telefonunu ise kaçarken bindikleri takside düşürdükleri ortaya çıktı.
Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi’nde Olay, önceki hafta cumartesi günü saat 01.30 sıralarında iki şahıs cadde üzerinde yürüyen İlhan K.’nın yanına yaklaşarak 25 bin lira değerindeki cep telefonunu "silkeleme" diye bilinen yankesicilik yöntemiyle çaldı. Şahıslar ardından koşarak kaçarken, bir süre sonra da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünden bir taksiye bindi.
Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, bölgedeki 10 adet KGYS ve yaklaşık 15 işyerine ait güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyerek hırsızların kimliğini tespit etti. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yankesicilerden birinin Numan K. olduğunu, durakta kendisini bekleyen diğer şahsın ise Cihan K. olduğunu tespit etti. Şahısların olaydan sonra kaçtıkları ve bir yerde buluştukları, ardından taksiye bindikleri belirlendi. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, Numan K.’yı Taksim’de kıskıvrak yakaladı.
ÇALDIKLARI TELEFONU TAKSİDE DÜŞÜRDÜLER
Gözaltına alınan Numan K. olayı itiraf etti. Şahısların cep telefonunu ise kaçarken bindikleri takside düşürdükleri belirlendi. Taksinin Kadıköy'de bulunduğunu tespit eden ekipler, araçta yaptıkları aramada koltuğa sıkışmış telefonu buldu. Telefon sahibine teslim edilirken, yankesici Numan K. ve çalışmaların devamında yakalanan suç ortağı Cihan K. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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