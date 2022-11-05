61 yıl hapisle aranan yankesici yakalandı

05 Kasım 2022 Cumartesi, 08:58

Buca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde yankesicilik suçundan aranan Ö.P. isimli kadının Buca ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi bir pazar yerinde yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan hakkında 61 yıl hapis cezası bulunan Ö.P., Emniyet'teki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Ö.P.'nin pazaryerlerinde sık sık yankesicilik suçu işlediği öğrenildi.