İstanbul'da Suriyeli işçilerin kaldığı eve saldırı: 22 yaşındaki Sherifi El Ahmed öldürüldü

07 Haziran 2022 Salı, 15:45

Olay, Demirkapı Mahallesi'nde dün 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli 3 işçinin yaşadığı, 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairenin önüne gelen 3 kişi, evin camlarına ve kapılarına vurarak küfretti.

Suriyeli işçiler Sherifi El Ahmed, Mohammad El A. Yusuf N. ve Mohammad El A.'nın dışarı çıkmasını isteyen kişiler, bir süre bekledikten sonra ayrıldı. Tekrar geri gelen kişiler, yine camlara vurarak küfretmeye başladı. Bu sırada 22 yaşındaki Sherifi El Ahmed dışarı çıktı. Saldırganlardan biri elindeki tabanca ile Sherifi El Ahmed'e ateş etti. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan El Ahmed kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sherifi El Ahmed'i hastaneye kaldırdı. Ahmed hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MAHALLE SAKİNİ ANLATTI

Silah sesini duyarak balkona çıkan bir mahalle sakini, "Biz sabah namaz kıldık eve girdik. Silah sesi duyduk. Balkona çıktım, baktım yaralı yerde yatıyordu. O kadar gördüm. Suriyeliydi. Bodrum katta oturuyordu. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Ambulans geldi götürdü" dedi. Olayın yaşandığı evde ve sokakta inceleme yapan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği M. B. Ö., Y. A., A. Y.'ı yakalamak için çalışma başlattı.