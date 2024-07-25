Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:01

Güncelleme: 25.07.2024 - 12:01

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Temmuz 2024 toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine zam kararı alındı. Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne kadar oldu? Metro, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL basıyor? Tam bilet ne kadar oldu?

TAM BİLET VE ÖĞRENCİ BİLETİ AKBİLİ KAÇ TL BASIYOR?

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına gelen zam oranları sonrasında İstanbul toplu ulaşım ücret tarifesi 2024 belli oldu. 2024 yılında İETT, Otobüs A.Ş, Özel Halk Otobüsleri, Tramvay ve raylı sistemlerde geçerli toplu ulaşım fiyat tarifesi güncellendi. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı’nda toplu taşımaya yüzde 13 zam sonrasında;

-İstanbulkart tam 17.70 liradan 20 liraya,

-Öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya,

-Sosyal (öğretmen, 60 yaş) 12.67 liradan 14.32 liraya yükseldi.

-Mavi kart tam 1389 liradan 1569 liraya,

-Öğrenci 250 liradan 282.5 liraya,

-Sosyal 864 liradan 976.3 liraya yükseldi.

-Elektronik kart tek geçişlik bilet 25 liradan 28,25 liraya, iki geçişlik bilet 45 liradan 50.85 liraya, 3 geçişlik bilet 70 liradan 79.1 liraya, 4 geçişlik bilet 85 liradan 96,05 liraya, beş geçişlik bilet 105 liradan 118.6 liraya, 10 geçişlik bilet 200 liradan 226 liraya yükseldi.