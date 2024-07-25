Son dakika... İstanbul'da ulaşıma zam geldi

Son dakika haberi... İstanbul'da toplu ulaşım fiyatlarına zam geldi. Buna göre, tam bilet 20 liraya çıkarken öğrenci bileti ise 12 TL'ye yükseltildi.

DHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:18
Son dakika... İstanbul'da ulaşıma zam geldi
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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) temmuz ayı toplantısında toplu ulaşıma zam kararı çıktı.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 13 ile yüzde 20 oranında değişen zamlar yansıtıldı.

Buna göre; 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye çıkarken öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi.

Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL’den 282,5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.


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