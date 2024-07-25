Son dakika... İstanbul'da ulaşıma zam geldi
Son dakika haberi... İstanbul'da toplu ulaşım fiyatlarına zam geldi. Buna göre, tam bilet 20 liraya çıkarken öğrenci bileti ise 12 TL'ye yükseltildi.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) temmuz ayı toplantısında toplu ulaşıma zam kararı çıktı.
İstanbul'da ulaşıma yüzde 13 ile yüzde 20 oranında değişen zamlar yansıtıldı.
Buna göre; 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye çıkarken öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi.
Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL’den 282,5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.
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