İstanbul'da trafikteki tartışma kanlı bitti: 1 ölü!

Yayınlanma: 05.01.2025 - 07:24

Güncelleme: 05.01.2025 - 07:51

Olay, Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.Y ve Y.S isimli şahıslar trafikte tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine gelen Y.S.’nin kardeşi A.S., T.Y’yi boyun kısmından yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan T.Y.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan A.S’yi yakalamak için çalışma başlattı. Y.S’nin olay yerinde yakalandığı öğrenilirken, olayın ardından kaçan A.S. ise Sultanbeyli’de yakalandı.