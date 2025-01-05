İstanbul'da trafikteki tartışma kanlı bitti: 1 ölü!

İstanbul Pendik’te trafik tartışması sonucu meydana gelen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da trafikteki tartışma kanlı bitti: 1 ölü!
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İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 07:24

Olay, Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.Y ve Y.S isimli şahıslar trafikte tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine gelen Y.S.’nin kardeşi A.S., T.Y’yi boyun kısmından yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan T.Y.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan A.S’yi yakalamak için çalışma başlattı. Y.S’nin olay yerinde yakalandığı öğrenilirken, olayın ardından kaçan A.S. ise Sultanbeyli’de yakalandı. 


Etiketler: #Pendik #Trafik #tartışma #Cinayet

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