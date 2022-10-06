İstanbul'da yakalanan suç örgütü elebaşı tutuklandı
İstanbul'da yakalanan organize suç örgütü elebaşı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmada, "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Osman Hacısüleymanoğlu'nun kentte olduğu tespit edildi.
Sarıyer'de bir rezidansta kaldığı belirlenen şüpheli, ekiplerce yapılan operasyonda yakalandı.
Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 25 mermi, 29 adet içime hazır esrar ile 92 bin lira para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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