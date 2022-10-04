Borsa manipülasyonunda 5 tutuklama

04 Ekim 2022 Salı, 23:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘borsada manipülasyon ve haksız kazanç elde etme’ iddiaları ile yürütülen soruşturma kapsamında; ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘kurulan örgüte üye olma’ ve ‘Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu’na muhalefet’ suçlarını işleyerek haksız kazanç sağladığı iddia edilen ve gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında SPK Kanunu’nun 107. maddesinde yer alan ‘işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı’ iddiasıyla işlem başlatılmıştı.

NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLMİŞLERDİ

Gözaltına alınıp, İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Diğer 3 şüpheliden biri ev hapsi, ikisi ise konutuna en yakın kolluk birimine imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı konulması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki sorgusu da tamamlandı. Nöbetçi hakimlik, savcının talebi doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, bir şüpheli hakkında ise konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verdi. Diğer iki şüpheli de konutlarına en yakın kolluk birimine imza atmak ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.