İstanbul'da yeni '1 Mayıs' baskınları: Çok sayıda gözaltı

Yayınlanma: 21.05.2024 - 07:36

Güncelleme: 21.05.2024 - 08:03

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik ev baskınları ve gözaltılar devam ediyor.

Bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen ev baskınlarında şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı.

Devrimci Gençlik Dernekleri, Halk-Der, Kaldıraç Hareketi, TİP ve SMF de baskınların gerçekleştiğini duyurdu.

"EV BASKINLARIYLA GÖZALTINA ALINDI"

Türkiye İşçi Partisi tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen 2 parti üyemiz, Devrimci Gençlik Dernekleri, Halk-Der, Kaldıraç, SEP ve SMF’li arkadaşlarımızla beraber çok sayıda yoldaşımız sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Taksim meydanını kazanacağız, arkadaşlarımızı geri alacağız!"

1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen 2 parti üyemiz, Devrimci Gençlik Dernekleri, Halk-Der, Kaldıraç, SEP ve SMF’li arkadaşlarımızla beraber çok sayıda yoldaşımız sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı.



Taksim meydanını kazanacağız, arkadaşlarımızı geri alacağız!… pic.twitter.com/Iv8LNLUi2X — Türkiye İşçi Partisi - İstanbul (@TipIstanbul) May 21, 2024

Çağdaş Hukukçular Derneği de sosyal medyadan Vatan Emniyet'e geçeceklerini belirttiler.

"14 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİNİ EDİNDİK"

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"2024 1 Mayıs direnişi dosyasından İstanbul'da bu sabah yine ev baskınları yapıldı. Şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet'e geçeceğiz. Şu ana kadar toplam 14 kişinin gözaltına alındığı bilgisini edindik."