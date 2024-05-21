İstanbul'da yeni '1 Mayıs' baskınları: Çok sayıda gözaltı
İstanbul’da bu sabah yeniden 1 Mayıs’a ilişkin ev baskınları gerçekleşti. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik ev baskınları ve gözaltılar devam ediyor.
Bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen ev baskınlarında şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı.
Devrimci Gençlik Dernekleri, Halk-Der, Kaldıraç Hareketi, TİP ve SMF de baskınların gerçekleştiğini duyurdu.
"EV BASKINLARIYLA GÖZALTINA ALINDI"
Türkiye İşçi Partisi tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen 2 parti üyemiz, Devrimci Gençlik Dernekleri, Halk-Der, Kaldıraç, SEP ve SMF’li arkadaşlarımızla beraber çok sayıda yoldaşımız sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı.
Taksim meydanını kazanacağız, arkadaşlarımızı geri alacağız!"
1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen 2 parti üyemiz, Devrimci Gençlik Dernekleri, Halk-Der, Kaldıraç, SEP ve SMF’li arkadaşlarımızla beraber çok sayıda yoldaşımız sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı.— Türkiye İşçi Partisi - İstanbul (@TipIstanbul) May 21, 2024
Taksim meydanını kazanacağız, arkadaşlarımızı geri alacağız!… pic.twitter.com/Iv8LNLUi2X
Çağdaş Hukukçular Derneği de sosyal medyadan Vatan Emniyet'e geçeceklerini belirttiler.
"14 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİNİ EDİNDİK"
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"2024 1 Mayıs direnişi dosyasından İstanbul'da bu sabah yine ev baskınları yapıldı. Şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet'e geçeceğiz. Şu ana kadar toplam 14 kişinin gözaltına alındığı bilgisini edindik."
2024 1 Mayıs direnişi dosyasından İstanbul'da bu sabah yine ev baskınları yapıldı. Şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet'e geçeceğiz. https://t.co/ECc7JTKf2Z— ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) May 21, 2024
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