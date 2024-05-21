İstanbul'da yeni '1 Mayıs' baskınları: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da bu sabah yeniden 1 Mayıs’a ilişkin ev baskınları gerçekleşti. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 07:36
İstanbul'da yeni '1 Mayıs' baskınları: Çok sayıda gözaltı
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İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik ev baskınları ve gözaltılar devam ediyor.

Bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen ev baskınlarında şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı.

Devrimci Gençlik Dernekleri, Halk-Der, Kaldıraç Hareketi, TİP ve SMF de baskınların gerçekleştiğini duyurdu.

"EV BASKINLARIYLA GÖZALTINA ALINDI"

Türkiye İşçi Partisi tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen 2 parti üyemiz, Devrimci Gençlik Dernekleri, Halk-Der, Kaldıraç, SEP ve SMF’li arkadaşlarımızla beraber çok sayıda yoldaşımız sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı. 

Taksim meydanını kazanacağız, arkadaşlarımızı geri alacağız!"

Çağdaş Hukukçular Derneği de sosyal medyadan Vatan Emniyet'e geçeceklerini belirttiler.

"14 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİNİ EDİNDİK"

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"2024 1 Mayıs direnişi dosyasından İstanbul'da bu sabah yine ev baskınları yapıldı. Şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet'e geçeceğiz. Şu ana kadar toplam 14 kişinin gözaltına alındığı bilgisini edindik."


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