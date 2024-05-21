21 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.05.2024 - 00:28

Güncelleme: 21.05.2024 - 00:28

SAKARYA ilinde 21 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 21 Mayıs Salı 07:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI CEDIT, CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 1005, 1009, 1011, 1015, 1016, 1017, 1018, 2008, 50. YIL GENÇLİK PARKI İÇİ YOLU, 50.YIL, 50.YIL CD., ACILIK, ACILIK CD., ACILIK/1, ACILIK/2, ADNAN MENDERES CD., AHMET IR, AHMET İR CD., AHMETBEY CD., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATATÜRK/1, ATATÜRK/8, BAHAR, BAHAR SK., BALCILAR, BALCILAR CD., BARIS, CAMI, CAMI SK., CAMİ, CAMİ SK., CESUR, CESUR SK., ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU/2, ÇIGDEM, ÇİĞDEM SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DAMLA, DAMLA SK., EZGİ SK., FATIH SULTAN MEHMET, GAZI SK., HALIT MOLLA, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET, IHLAMUR SK., IHLAMUR/4, INCE, ISMET INÖNÜ, ISMET INÖNÜ CD., IŞIK SK., İNCE SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARDELEN, KIRAZ, KIRAZ SK., KİRAZ SK., KOCAALAN CD., KOCAALAN/1, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, LALE, NİLÜFER SK., NİSAN 17. SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ORHANGAZİ, ORHANGAZİ CD., ORKIDE, ORKİDE SK., ÖĞÜT SK., RASIT GÖNÜL, RAŞİT GÖNÜL SK., SALKIM SK., SANAYI, SANAYİ CD., SEREF, SÖGÜT, SÖGÜTLÜBARIS/1, SÖĞÜTLÜ YOLU, ŞEHİT MEHMET KIRAN SK., ŞEREF, ŞEREF CD., TEPE, TEPE SK., YAHYA GÖNÜL, YAHYA GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde KARDEŞLİK SK., KÜÇÜK CAMİ, SARMAŞIK SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKHATAPLI, KARADERE, KISLA, KIŞLA, KÜÇÜKHATAPLI mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, AKSAL, AKSAL SK., ALİMOĞLU SK., BÜYÜKHATAPLI KÖYÜ İÇ YOLU, EMEKLİ SK., ESKIKAYNARCA YOLU, ESKIKAYNARCA YOLU CD., GEZGIN, GEZGIN/1, GEZGIN/3, GEZGİN SK., HAFIZ EBUBEKİR FİDAN, HALILAR, HALILAR SK., HATAPLI, HATAPLI SK., HATAPLI/1, HATAPLI/2, HÜSEYINLER, HÜSEYİNLER SK., İPEKYOLU SK., KAYNARCA CD., KERNE SK., KISLA/1, KIŞLALI SK., MUHARREMLER, MUHARREMLER SK., YENI BULVAR SK., YENİ BULVAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISIKLAR, IŞIKLAR, KARADERE, ÖRENTEPE, SALMANLI mahallelerinde ACILIK SK., ADAPAZARI KANDIRA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA/12, ADAPAZARI KAYNARCA/20, ATILGAN, ATILGAN SK., CAMILI, CAMILI/5, CAMİLİ SK., DEVA SK., DORUK, DORUK SK., DORUK/1, ELMALI, GÜNDÜZ SK., HASAT, HASAT SK., ILICA SK., IŞIKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA/3, KAYNARCA KANDIRA, KAYNARCA KANDIRA CD., KILIM, KİLİM SK., MISRA SK., OBA, OBA SK., ÖRENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SALMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, TUTKUN SK., VOLKAN SK., YENI SAKARYA, YENI SAKARYA SK., YENİ SAKARYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR mahallelerinde 695 NOLU SK., 696 NOLU SK., 698 NOLU SK., ADNAN MENDERES, AY, BEZEN SK., BİZİM SK., HARMANLIK SK., PAPUÇÇULAR CD., ROYAL SK., SARAY BOSNA, ŞENLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Mayıs Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1100 NOLU SK., 1113 NOLU, 1118 NOLU SK., ÇEVRE YOLU CD., KARASU, KARASU CD., TEKELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Mayıs Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 434 NOLU SK., BIÇER SK., ÇEREZ SK., İLKER SK., MELAL SK., ŞEREF SK., TÜTEN SK., YAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Mayıs Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde BASIK SK., ÇALIM SK., GÖKALP, GÖKALP SK., HÜSEYIN RAHMI, MENEKSE, MENEKŞE SK., SAL, SERPİL SK., ŞAL SK., TÜL, TÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Mayıs Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde HALİÇ CD., SARAÇLAR, SARAÇLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Mayıs Salı 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 787 NOLU SK., 788 NOLU SK., ANBARLI SK., BONCUK SK., ÇAKIR SK., ÇARK, ÇARK CD., H.RAHMİ SK., KANARA SK., LÜLECI, LÜLECİ SK., SARAY BOSNA CD., YAVUZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BAKIRLI, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK, YENI, YENİ mahallelerinde 168 SK., 30. SK., ABANOZ, ABANOZ SK., ACARLAR, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALICILAR SK., ALT, ALT SK., ASAGI_20, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ATATÜRK BULVAR, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS SK., BARBAROS1, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İSTANBUL CD., KAHYALAR, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KIŞLA SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ SK., MERKEZ/10, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SISMAN, ŞİŞMAN SK., TÖMEK, TÖMEK SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI, YUKARI 10, YUKARI SK., YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde ATEŞALİLER SK., KONAK CAD.3.GEÇİT CD., TÜRKOCAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DISDEDELER mahallelerinde ÇAKALLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK, TOPÇU mahallelerinde 4001, 4003, 4005, 4006, 4007, 4013, BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA SK., İsimsiz122, KARPUZLAR, KESKEKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULAKLI mahallelerinde KULAKLI/8, POTLAR, POTLAR SK., POTLAR/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK, ORTAKÖY mahallelerinde 4008, 4009, KARPUZLAR SK., KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., ORTAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde 286, SK., AKIN SK., BİLGİN SK., GÜVEN, KISA SK., ULUS, ULUS CD., YAŞAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 21 Mayıs Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1013 SK., 1027, 130 SK., DEMIRYOLU CD., ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 21 Mayıs Salı 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 48., 49 SK., 5 SK., 52 SK., 53 SK., 55 SK., 61 SK., 62, 64, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, D-100 KARAYOLU, D-100 YANYOL, SALKIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, YENI, YENİ mahallelerinde 107.SK, 1192. SK., 2021, 2060, 2060 SK., 2061, 2065 SK., 2066 SK., 2070 SK., 2071 SK., 2073 SK., 2074 SK., 2078 SK., 2106 SK., 2107 SK., 2108, 2109 SK., DOĞAN SK., HATIP, HATİP SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., KÜPÇÜLER, KÜPÇÜLER CD., PARK İÇİ YOLU, SEN SK., SET ARKASI SK., ŞEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 822. SK., 824. SK., 826., 828., 830. SK., 863., 863. SK., KARDELEN SK., KIR SK., MEHMET ZAHIT KOTKU, SIRMA SK., UZAY, UZAY SK., YAHYA KEMAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Mayıs Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 804. SK., 805. SK., 807. SK., 808., 809. SK., 810. SK., 812. SK., 814. SK., 818., 818. SK., 820., 826. SK., 9. CD., MALİ MÜŞAVİRLER SK., MEHMET ZAHİT KOTKU SK., ÖZGE SK., SUAT SK., TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Mayıs Salı 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde 665. SK., 727. SK., 728. SK., ARDIÇ SK., ATA SK., CEMRE SK., EYÜP SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., KADEM, KAMELYA SK., KARTAL SK., KİRİŞHANE, KİRİŞHANE CD., LİMONLU SK., UĞUR SK., ÜSTÜN SK., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Mayıs Salı 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 340. SK., 360. SK., EFES, HAZAL SK., HAZAN, HAZAN SK., HİCRET, OKAN EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, SELAM, SELAM SK., YAREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AYÇA, AYÇA SK., BALKAN SK., CEVİZ SK., FESLEGEN, GÖKKUŞAĞI SİTESİ İÇİ YOLU, IPEKYOLU, İPEKYOLU, İPEKYOLU CD., MANOLYA, NEFES SİTESİ İÇİ YOLU, OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, PAPATYA SK., PİR SK., SEVİMLİ SK., SUMRU SK., ZEYTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSEORUÇ, MELEKŞEORUÇ mahallelerinde 3955., KALAYCI SK., MELEKSEORUÇ, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.