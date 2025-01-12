İstanbul'da yolcusuna bıçak çeken taksici trafikten men edildi

Yayınlanma: 12.01.2025 - 17:31

Güncelleme: 12.01.2025 - 17:31

İstanbul'da bir taksicinin yolcusunu aracına almayı reddetmesi ve bıçak çektiği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından başlatılan çalışmada olayın, 6 Ocak'ta D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkiinde gerçekleştiği tespit edildi.

Görüntülerde bıçak çektiği görülen taksici A.K., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.K.’ye, “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ruhsatsız yolcu taşımak” suçundan 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Olayın ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında taksicinin toplu ulaşım şoför kartı iptal edildi. Ayrıca, kullandığı araç da trafikten men edildi.