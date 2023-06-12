İstanbul'un en büyük yeşil alanlarından olan Maltepe Kışlası'nda ağaç katliamı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 22:23

Güncelleme: 12.06.2023 - 22:23

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Maltepe’de bulunan General Kenan Evren Kışlası arazisine yapacağı konut projesi için ağaç katliamına başladı.

Birgün'de yer alan habere göre, TOKİ, yapılaşmaya açılan Kenan Evren Kışlası’na farklı etaplar halinde binlerce konut inşa etmek için proje hazırladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konut projeleri için peş peşe “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil” kararı verildiğini duyurmuştu.

'ASKERİ ALAN STATÜSÜNDEN ÇIKARILACAK'

Proje dosyasında askeri alana ilişkin "Proje alanı askeri alan içinde yer almaktadır. Ancak toplu konut inşaatı tamamlanmadan alan askeri alan statüsünden çıkarılacaktır. Proje alanı askeri alan içerisinde yer aldığından alanın yakın çevresinde konut alanı bulunmamaktadır" bilgilerine yer verildi.

Proje için askeri arazini seçilmesinin nedeni ise "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından seçilen yer, mevcut konumu, ulaşım açısından son derece elverişli bir yere sahip olması ve proje alanı etrafında benzer yapılaşmaların da yer alması sebepleri ile en uygun alan olarak belirlenmiştir. Proje yeri için başka herhangi bir alternatif alan seçimi söz konusu değildir" şeklinde açıklandı.

Maltepe Kışlası arazisinin bir kısmı da daha önce Marmara Üniversitesi’ne tahsis edilerek yapılaşmaya açılmıştı. Üniversitenin İstanbul içindeki dağınık durumda olan kampüslerinin bir arazide toplanması karar verilmişti.

TOKİ, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Üniversitesi arasında 2016'da imzalanan protokol ile Marmara Üniversitesi’nin Kenan Evren Kışlası'nın arazisine taşınmasına karar verildi.