İstanbul'un göbeğinde Filistinli iş insanına suikastta yeni ayrıntılar: Yurt dışına nasıl kaçtılar?

Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:32

Güncelleme: 20.08.2024 - 10:33

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde park halinde olan otomobilde bulunan ve Filistinli oldukları öne sürülen kişilere yönelik maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Baretta marka susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda, aracın şoför koltuğunda oturan Anas Abdel K.(30) hayatını kaybetti.

Ön koltukta oturan arkadaşı Fadı M. (31) ise camdan çıkıp bir çiğ köfteciye sığındı ama saldırgan peşinden gidip orada ağır yaraladı. Olayda ikilinin korumalığını yapan emekli asker E.K. ise bacağından yaralandı.

ARAÇTA BEKLERKEN MASKELİ SALDIRGAN GELDİ

Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberine göre; konuyla ilgili İstanbul polisi hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalarda ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas El K. ve Fadı M.'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi.

İddiaya göre, 3 kişi Zeytinburnu'ndan araçla Kağıthane’ye gelmiş, burada S.A.Z. isimli Filistinliyle görüşmüşlerdi.

15 dakika sonra görüşme çıkışında olay yerinde araç içerisinde 3 kişi beklediği sırada yanlarına yüzü maskeli bir şahıs geldi. Şahıs, peş peşe ateş ederek şoför mahalindeki Anas Abdel K.'yı öldürdü, ardından da arka koltukta olan koruma E.K'ya ateş açtı.

Saldırgan, ön koltukta otururken camdan atlayıp kaçan ve çiğ köfteciye giren Fadı M.'yi de dükkanda ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

SUSTURUCULU SİLAH BULUNDU

Kaçarken tutukluk yapan silahını da yere atan saldırgan, cadde sonunda kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık olduğu tespit edilirken, olay yerinde 1 susturuculu silah ve 8 adet kovan bulundu.

2 YIL ÖNCEKİ ÇATIŞMANIN DEVAMI

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, gece yaşanan olayın, 2 yıl önce suç örgütlerinin karıştığı yine Kağıthane’deki silahlı kavganın devamı olduğu öğrenildi.

Suç örgütünün iş insanlarından haraç istediği ve aralarındaki husumetin bundan kaynaklı olduğu öne sürüldü.

BULGARİSTAN'A KAÇMIŞLAR

Olayla ilgili çalışmalar devam ederken, şüphelilerin gece 01.30 sıralarında Bulgaristan'a çıkış yaptıkları tespit edildi. Polis, olayla bağlantılı olan 3 şüphelinin yakalanması için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

3 ARAÇ DEĞİŞTİRMİŞLER

Emniyet kaynaklarından şu açıklama yapıldı:

“Yürütülen saha çalışmalarında olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Buna göre; bir şüpheli şahsın, araç içerisinde bulunan mağdur şahıslara yönelik silahla ateş açtığı belirlenmiş, olay yerinde kullanılan suç unsuru silah ile 8 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahsın olay yerinden yaya olarak kaçtığı, kendisini olay yeri yakınlarında bekleyen bir araca binerek uzaklaştığı belirlenmiş, şahısların izini kaybettirmek için 3 farklı araç kullandıkları anlaşılmıştır.”

Yapılan açıklamada, “Şüpheli 2 araç bulunmuş, araçlara yönelik yapılan incelemelerde kiralık olduğu belirlenmiş, yapılan aramalarda ise bir araç içerisinden 1 adet silah ele geçirilmiştir. Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir” denildi.

Açıklamada, “Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48'de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmiştir. Diğer şüpheli şahısların aranmalarına devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Emniyet’in açıklamasına göre; yapılan arşiv araştırmalarında L.E.E. isimli şahsın olayın failleri olduğu belirlenen şahısların ulaşımını sağlayan şahıs olduğu, kendisine yönelik 6 Haziran 2023 tarihinde Şişli ilçesinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirlendi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Devam eden çalışmalarda, şüpheli şahıslarla beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. isimli 4 şahsın yakalandığı, yapılan aramalarda 2 silah ele geçirildiği bildirildi.