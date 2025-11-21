İşte eğitimde Türkiye yüzyılı: 'AK kadro' okullarda!

Görüşmeler sırasında söz alan Alp, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in, Kars'ın Susuz ilçesinin AKP kadın kolları başkanı ile çekildiği fotoğrafı göstererek sözüne başladı.

Bahsettiği ilçe kadın kolları başkanı S.K.'nin aynı zamanda ilçedeki bir okulda öğretmen olduğunu söyleyen Alp, "Parti çalışmaları için kullandığı sosyal medyasını okuldaki çalışmaları için de kullanıyor. KHK'den dolayı işinden edilmiş, bugün mebus olmuş öğretmenler konuştu. Siyasi sebeplerle işinden ettiniz. Kendi ilçe başkanınızı öğretmen olarak çalıştırıyorsunuz. Öğretmen maaşı az olduğu için kantini de vermişsiniz. Zil çalıyor hoca hanım derse giriyor öğretmen parası alıyor, zil çalınca kantine gidiyor, kantini işletiyor. Okul paydos olunca AK Parti ilçe binasına gidiyor faaliyetine başlıyor. Tarım Bakanı Macaristan şirketi olan adamı genel müdür etmiş, MEB ilçe başkanını öğretmen etmiş. Buralar şirket mi?" diye konuştu.