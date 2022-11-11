İşte İzmir’in çevre raporu: Aliağa kirli, Çeşme gürültülü!

11 Kasım 2022 Cuma, 07:44

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘İzmir 2021 yılı Çevre Durum Raporu’nu yayımladı. Raporda, hava, su, çevre, atık gibi çeşitli açılardan İzmir’in çevre durumu ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 7 sabit ölçüm istasyonu ve bakanlığın 16 sabit ölçüm istasyonu ile İzmir’in hava kalitesinin izlendiği belirtilirken Aliağa ilçesinin, hava kirliliğinin en fazla yaşandığı yer olduğu dile getirildi.

YERALTI SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Yeraltı su seviyelerinin düştüğü kaydedilen raporda, yeraltı suyunun en fazla tarımda kullanıldığı aktarıldı. İzmir’de de atıkların geri kazanımının etkin yapılmadığı vurgulanan raporda, bertarafı için uygun alan kalmadığına dikkat çekildi. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin en yoğun yaşandığı ilçelerin, merkez ilçeler olduğu belirtilen raporda, sanayi kaynaklı hava kirliliğinin en fazla yaşandığı ilçe ağır sanayi yatırımları ile öne çıkan Aliağa oldu.

ALSANCAK’TA HAVA KİRLİLİĞİ SINIRI AŞTI

Sanayi kuruluşları, çimento fabrikaları, demir ve demir dışı maden döküm tesisleri, taş ocaklarının bulunduğu Bornova ilçesi de hava kirliliğinin yaşandığı ikinci il olarak kayda geçti. Hava ölçüm istasyonlarının verilerinin yer aldığı raporda Alsancak’ta hava kirliliğinin kasım ayında 21 gün sınırı değeri aşması dikkat çekti. Bayraklı’da da Kasım ayında 16, Bornova’da 18 ve Güzelyalı’da da 13 gün boyunca sınır değeri aştı.

SU RAPORU DA YAYIMLANDI

Raporda, kentin su ve su kaynaklarına da değinildi. İzmir’den geçen Küçük Menderes, Bakırçay ve Gediz nehirlerinin Ege Bölgesi’nin de en önemli akarsuları olduğuna dikkat çekilen raporda, yeraltı sularının, içme suyu, sanayi kullanma suyu ve tarımsal sulama amaçlı olarak kullanıldığı vurgulandı. Yeraltı suyu kullanımında tarımın yüzde 52.5 ile ilk sırada geldiği tespit edilirken sanayide bu oranın yüzde 21.8 olduğu tespit edildi.

“SES KİRLİLİĞİNİN NEDENİ EĞLENCE KAYNAKLI!”

İzmir’in çevre gürültü kirliliğine ilişkin ise şu görüşlere yer verildi: “Eğlence yerlerinden kaynaklanan şikâyetlerin büyük çoğunluğu Çeşme ilçesinde olmak üzere Dikili ve Karaburun ilçeleridir. Gürültü konusunda diğer bir şikâyet konusu ise konut ile işyerlerinin iç içe yer aldığı bölgelerdir. Gürültü ağırlıklı olarak Konak, Bornova, Karşıyaka, Bayraklı belediye sınırları içindeki işyerleri ve imalathanelerden kaynaklanmaktadır.”