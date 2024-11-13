İstinat duvarından düşen 30 yaşındaki Muhammet öldü: Kahreden ayrıntı ortaya çıktı
Sarıyer’de yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki duvardan düşen 30 yaşındaki Muhammet Tutçu, hayatını kaybetti. Gencin yaklaşık 3 yıl önce anne ve babasını 1 ay arayla koronavirüsten kaybettiği ortaya çıktı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında, 30 yaşındaki Muhammet Tutçu, bir sokakta yerde kanlar içerisinde bulundu.
KURTARILAMADI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip, Tutçu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Tutçu’nun yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştüğünü tespit etti.
ANNE VE BABASINI KORONAVİRÜSTEN 1 AY ARAYLA KAYBETMİŞ
Gencin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhammet Tutçu’nun yaklaşık 3 yıl önce anne ve babasını koronavirüs salgınında yaklaşık bir ay arayla kaybettiği ortaya çıktı.
Olayla ilgili konuşan mahalle sakini "Anne ve babası birkaç sene önce koronavirüs zamanında ölmüş. Annesini çok seviyormuş. Ben geldiğimde burayı temiz temizliyorlardı. İyi bir insandı" dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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