İstismardan yargılanıyordu: Müftü şoförüne 31 yıl ceza

01 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada, Hasan Basri Aksoy’a küçük yaşta çocuğa cinsel istismardan 21 yıl, alıkoymaktan 10 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezası verildi. Aksoy, iki yıldır tutuklu yargılanıyordu.

MÜFTÜLÜKTE DE İSTİSMAR

Mağdur K.T., mahkemede verdiği ifadesinde, istismarın müftülük binasında bulunan arşiv odasında pek çok kez gerçekleştiğini söyleyip, müftülük binası arşiv odasını da ayrıntılarıyla anlatmıştı. K.T., ilkokul dördüncü sınıfa giderken, 9-10 yaşlarında üvey eniştesi H.B.A. tarafından ilk kez cinsel istismara uğradığını söylemiş, “Ama bu yaşımda ilk temaslı bir şekilde taciz de bulunurken ben yaşım dolayısıyla ne olduğunu bilmiyordum. Kendisinin benden bir yaş küçük oğlu olduğu için ve benim de annemle babam ayrı olduğundan dolayı kendisini baba profiliyle görüyor ve seviyordum. Tabii o yaşlarda onu baba profiliyle gördüğümün de bilincinde değildim. O, benim ona karşı olan baba sevgisini kullanarak istismar etti” demişti.