İsveç'ten Türkiye'ye mesaj: PKK'ya karşı net bir duruşumuz var
İsveçli diplomat, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya üyeliğini ”kabul edeceğine inandığını” dile getirdi.
İsveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Rydberg, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.
Robert Rydberg, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya üyeliğini ”kabul edeceğine inandığını” dile getirdi.
Rydberg, ülkesinin terör örgütlerine karşı herhangi bir yardımda bulunmadığını ifade ederek, terör örgütlerine silah vermenin de mümkün olmadığını söyledi.
'PKK'YA KARŞI NET BİR POZİSYONUMUZ VAR'
Robert Rydberg, terör örgütü PKK'ya karşı net bir pozisyon aldıklarını belirterek, ”Hem İsveç hem de AB olarak terör örgütü PKK ile aramıza mesafe koyma konusunda çok net olduk. Artık mesele, bunu Türkiye'ye açıklamak ve ortada olan yanlış anlaşılmaları çözmektir” diye konuştu.
Rydberg, ”NATO'ya üyelik için başvurduk. Türkiye, İsveç'in müttefiki olabilecek 30 üye ülkeden biri. Bu nedenle İsveç'in, terörizm konusunda NATO üyeliğinin gerektirdiği yükümlülükleri çok ciddiye aldığını vurgulamamız gerekiyor” dedi.
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