İşyerine kurşun yağdırmışlardı: İkametlerinde AK-47 fişeği ele geçirildi

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "organize suç örgütleriyle mücadele ve takibi" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 26 Nisan tarihinde Çayırova’da meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin operasyon düzenlendi.

Motosikletli şahıslar tarafından iş yerine ateşli silahla saldırı gerçekleştirilmesi ve tehdit edilmesi olayıyla bağlantılı kişiler, yapılan saha çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adli mercilere sevk edilen 6 kişi tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve şarjörü, 9 mm fişek, 3 motosiklet, kask, kar maskesi ve eldivenler ile AK-47 fişeği ele geçirildi.

Ayrıca 7.65 mm çapında fişekler, sahte olduğu değerlendirilen 100 Amerikan doları ve 100 Euro ile birlikte sentetik ecza maddesi de bulundu.