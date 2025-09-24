İtalya'ya gitmeye çalışıyorlardı... Muğla açıklarında yakalandılar!

Sahil Güvenlik'e önceki gün saat 12.15'te Marmaris ilçesi açıklarındaki bir yelkenlide kaçak göçmenler olduğu bilgisi geldi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-310) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-116), İtalya rotasında seyreden tekneyi durdurdu. Teknedeki 4’ü çocuk, 27 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği, organizatör şüphelileri hakkında ise adli süreç başlatıldığı bildirildi.