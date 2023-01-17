İtfaiye ekibi kurtardıkları ve bir bacağı ampute edilen kediyi sahiplendi

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 17:11

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 17:12

Bodrum İtfaiyesi'ne geçen 3 Aralık'ta Çarşı Mahallesi'ndeki bir otomobilin motor kısmına sokak kedisi sıkıştığı ihbarı yapıldı.

Otomobilin motor kayışına sıkışan kedi, kurtarıldı. Veterinere götürülen kedi sağ ön bacağını kaybetti.

ADINI 'TRİPOD' KOYDULAR

Tedavisi tamamlanan kediyi itfaiye ekipleri sahiplendi.

Kedi, veteriner kontrolünde itfaiyeye getirilerek yeni yuvasına teslim edildi. İtfaiye ekipleri, kediye 'Tripod' ismini verdi.

Tedavi sürecinin yaklaşık 1 ay sürdüğünü belirten Veteriner Hekim Ender Çolak, "İtfaiye ekiplerimizin bize ihbarıyla gelen yavru kedimizim araçta sıkıştığı ve ön bacaklarında parçalanma izleri ile enfeksiyon vardı. Tedavisinin ardından sağ ön bacağının ampute edilmesiyle hayatına 3 bacaklı olarak devam ediyor. İtfaiye ekiplerimiz, 'Sahiplenir burada bakarız' dediler. Biz de bütün tedavileri tamamlayıp kedimizi sağlıklı bir şekilde ekiplerimizle teslim ettik" dedi.

İtfaiye eri Çağatay Uysal ise sıkıştığı yerden kurtardıkları kediyi tedavisinin ardından sahiplendiklerini belirterek, "O artık itfaiyenin yeni bir personeli oldu" diye konuştu.