Kocaeli'de kediye şiddet uygulayan şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kediyi yumrukladığı görülen D.A. gözatına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AA
04 Ocak 2023 Çarşamba, 10:34
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İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde kediye şiddet uyguladığı iddiasıyla dün gözaltına alınan D.A'nın (23), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kedi ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bir kişinin kediye şiddet uyguladığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlatmış, görüntülerdeki kişinin D.A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına almıştı.


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