İTÜ rektöründen ‘kadın’ öğrencilere ayrı spor salonu

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) kadın öğrenciler için ayrı bir spor salonu açılacağı açıklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal yaptığı paylaşımında, “Olimpik Yüzme Havuzu Binası’nda kadın öğrenci ve personelimizin kullanımına özel yeni spor salonları hizmete açılıyor. Spor salonlarımız, tamamen öğrencilerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda tasarlanmıştır” ifadelerini kullandı. Rektörün bu konuda “talep olduğunu” ifade etmesine karşın bazı öğrenciler sosyal medya üzerinden kadın spor salonlarına tepki gösterdi, “harem selamlık” yorumu yapıldı.

‘YAŞAM HAKKI HEDEFTE’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne giderken, İstanbul Teknik Üniversitesi yönetiminin kadın öğrenci ve çalışanlar için ayrı spor salonu ve havuz açacağını duyurması, kadınların kamusal alandaki varlığını daraltan zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kadınların ‘özel alanlara’ yönlendirilmesi, onların güvenliğini değil, toplumsal yaşamdan dışlanmasını ve denetlenmesini sağlar. Bu tür uygulamalar, ‘koruma’ adı altında erkek egemen düzenin sınırlarını yeniden çizer, kamusal alanı erkekler için doğal, kadınlar için ‘tehlikeli’ gösterir” dedi. “Bu anlayış, yalnızca kadınların hareket özgürlüğünü değil, özgür düşünme ve birlikte yaşama hakkını da hedef alır” diyen Gülez, “Bir kez daha hatırlatmakta fayda var: Kadınları ayrıştıran, kamusal yaşamdan uzaklaştıran her politika şiddetin ideolojik biçimidir. Kadınların güvenliği ayrı spor salonları, havuzlarla, duvarlarla değil, özgürlük, eşitlik ve dayanışmayla sağlanır” ifadelerini kullandı.