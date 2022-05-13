İTÜ'den Erdoğan'ın damadı Bayraktar'a fahri doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2002 mezunu olan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı verdi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evli olan Baykar şirketinin müdürü Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı verdi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2002 mezunu olan Selçuk Bayraktar, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.
Bayraktar, "Hayatımızdaki çoğu yenilik savunma sanayisinde doğup büyüyor, bunun ardından sivil sahaya geçiyor. İnsansız hava araçlarını da ilerleyen dönemlerde sivil sahada göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Törende Bayraktar'a, yapmış olduğu üst düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünleriyle bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunduğu, Türk teknolojilerinin dışa açılması sonucu teknik ve ekonomik gücün uluslararası düzeyde etkinlik kazanmasına imkan sağladığı, mesleğindeki çalışmalarında üstün başarısını kanıtladığı için fahri doktora unvanı verildi.
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