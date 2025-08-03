İYİ Parti 'açılım' sürecine karşı mitingleri başlattı: 'Katil PKK, işbirlikçi AKP' sloganları...

İYİ Parti, "ihanet süreci" olarak tanımladığı yeni "açılım" sürecine karşı tüm yurtta gerçekleştirmeyi planladığı "Birinci Vazifen" mitinglerini başlattı. İlk miting dün Bursa Osmangazi'de gerçekleşti. Mitingde parti bayraklarına yer verilmedi. Mitinge katılanlar yalnızca Türk bayrağı taşıdı.

Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Yol Partisi, Adalet Partisi, Ata Partisi, Turan Hareketi Partisi ve ülkücü-milliyetçi platformlar da mitinge destek verdi. Mitingde CHP il ve ilçe teşkilatlarından yöneticilerin de olması dikkat çekti. İYİ Parti'den tartışmalı bir şekilde istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve önceki dönem İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanları Atila Kaya, Suat Başaran ve öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş de katıldı. Yurttaşların mitinge ilgisi yoğundu. Miting alanı Türkiye'nin dört bir yanından gelen partililerle doldu taştı. Partililer, mitingden saatler önce ellerinde "Milletimizi böldürtmeyeceğiz" dövizleriyle alandaki yerini aldı. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Hain PKK, işbirlikçi AKP" sloganları atıldı. Mitingde görevli partililerin kartlarında "vazifeli" ifadesi yer aldı. Miting başlarken tüm İYİ Parti yönetimi ve milletvekilleri sahneye çıkarak yurttaşları selamladı. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'na sert yüklendi. Dervişoğlu, “Bursa’daki Mert de işsiz, Diyarbakır’daki Dilan da. Van’da da Muğla’da da aynı yokluk, aynı çaresizlik var” dedi. Dervişoğlu, hükümeti halka kulak vermemekle suçlayarak, “25 yıldır çözemediler, şimdi ayrıştırarak yönetmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

'MİLLETE HESAP VERECEK'

Dervişoğlu'nun konuşması sırasında "Hükümet istifa" sloganları atıldı. Bir yurttaşın "Bahçeli istifa" sloganı atması üzerine Dervişoğlu, kürsüden "Onun daha sırası var. Millete hesap verecek" çıkışını yaptı.

'İLAÇ DİYE ZEHİR SATIYORLAR'

TBMM'de kurulan "açılım" komisyonuna tepki gösteren Dervişoğlu, “Meclis'e kaçak eczane kurmuşlar. Bu ilacın özü zehirdir. Bu komisyon, Türk milletinin birlik ve beraberliğini hedef alıyor. Mazlumu mazluma düşman etmek istiyorlar” dedi.

'ŞEHİTLER UMURLARINDA DEĞİL'

Konuşmasında yakın dönemde yaşanan acılara da yer veren Dervişoğlu, “Peygamber ocağında susuzluktan evlatlarımızı kaybettik. Terörist inlerinde 12 şehit verdik. Yangında 10 kahramanımızı yitirdik. Kartalkaya’da diri diri insanlarımız yandı. Kimse sorumluluk almadı. Sadece bizim içimiz yandı” diye konuştu.Dervişoğlu, cumhuriyetin tasfiyesi için kurulan sözde komisyonun, “İmralı, Kandil, Balgat” hattında şekillendiğini söyleyerek, “106 yıl önce Türk milletini bölmeye çalışanlar bugün yine sahnede. Senaryoyu okyanus ötesinde yazmışlar. Başrolde yine Erdoğan var. Ancak bu kez kadro kalabalık” dedi.

'MİLLETİN KUTSALLARI TARTIŞMA MASASINDA'

Komisyonun asıl amacının kamuoyuna yanlış aktarıldığını ifade eden Dervişoğlu, “Adına ‘Terörsüz Türkiye’ diyerek başlattıkları bu kampanyada milli kimliğimiz, üniter yapımız, vatandaşlık tanımımız ve Lozan hedef alınıyor. Her şey kapalı kapılar ardında konuşuluyor. Meclis bile süreçten bihaber” dedi. İYİ Parti’nin komisyona katılmayacağını vurgulayan Dervişoğlu, “Biz komisyoncu değiliz. Bu milletin sırtına saplanan hançerin parçası olmayacağız. Komisyonumuz Türk milletidir. Aklımız onun aklı, vicdanımız onun vicdanıdır” ifadelerini kullandı.

'UYARIYORUM: BU TUZAKTIR'

Yaklaşık bir yıldır sürece dair uyarılarda bulunduğunu belirten Dervişoğlu, “PKK ve Öcalan’ın taleplerini meşrulaştıracak her adım Türkiye’nin başına bela olur. Derdiniz anayasa ise zaten komisyonu var. Bu komisyonun amacı meşru siyaset değil, ihaneti örtmektir” dedi.

'APO’YA ÖNDER DİYENLERLE AYNI MASAYA OTURMAYIZ'

Konuşmasının son bölümünde “Teröristbaşı APO’ya önder diyenlerle, Mustafa Kemal’e hakaret edenlerle, devleti terörle eşitleyenlerle işimiz olmaz” diyen Dervişoğlu, “Amerikan büyükelçisinin aklını devlet aklı diye pazarlayanların kampanyasına boyun eğmeyeceğiz. Türk milletinin ahı var, hakkı var. Alacak" ifadelerini kullandı.