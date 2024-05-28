İYİ Partili belediye başkanına ‘tacizden’ hapis cezası!

Gülüç Beldesi'nin İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye çalışanı Duygu K.’yi taciz ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada, hapis cezasına çarptırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 18:58
İYİ Partili belediye başkanına ‘tacizden’ hapis cezası!
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Zonguldak’ın Gülüç ilçesinin belediye başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın, belediye çalışanını taciz ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

Duvar’dan Mustafa Özdemir’in aktardığı habere göre, Bugün Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Gökhan Mustafa Demirtaş suçlamaları kabul etmezken, mahkeme başkanı Demirtaş’ı suçlu bularak cinsel saldırı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, cinsel taciz suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Duruşma çıkışında gazetecilere konuşan Duygu K., “Bugün verilen hapis cezası karşısında adaleti iliklerime kadar hissettim. Taciz ve şiddete uğrayan tüm kadınlara sesleniyorum; kimse korkmasın, dimdik dursunlar, kimseye boyun eğmesinler. Yüce Türk adaletine güvensinler ve haklarını arasınlar” dedi.


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