İYİ Partili isimlere CHP rozeti takılacak iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun ilk hedefi nin partiden kopuşları önleyerek küskünleri geri döndürmek olduğu öne sürülüyordu.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 24.05.2024 - 04:00
İYİ Partili isimlere CHP rozeti takılacak iddiası
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Ancak kurultay sonrası istifaların ardı arkası kesilmedi. Kurultayın bir diğer adayı olan Koray Aydın’ı destekleyen pek çok isim istifasını duyurdu.

"KÜSKÜNLER ÇOĞUNLUKTA"

Cumhuriyet’e konuşan bazı parti kaynakları, teşkilatların içinin boşaldığını ifade etti. Dervişoğlu’nun partide yeni bir heyecan yaratamadığı kaydedilirken önceki dönem partide kritik görevlerde olan isimlerin yönetim tarafından hiç aranmadığı iddia ediliyor. Partide Aydın’ı destekleyenler ve yerel seçim öncesi “hür ve müstakil” kararına muhalefet edenlerin “gözden çıkarıldığı” öne sürülüyor. Önceki dönem parti yönetiminde olan bazı isimlerin, ilerleyen günlerde CHP rozeti takacağı, kulislerde konuşuluyor. CHP’ye geçeceği iddia edilenler arasında Meral Akşener döneminde İYİ Parti’de yer alan Ahmet Zeki Üçok ile Taner Demirer’in adı geçiyor. Üçok’a CHP’li dostlarının “Partimize gel” dediği ancak bir teklifi n olmadığı kaydediliyor. Üçok’un “küskünlerin gönlünün alınmadığı” görüşünde olduğu ifade ediliyor.


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