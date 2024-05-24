İYİ Partili isimlere CHP rozeti takılacak iddiası
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun ilk hedefi nin partiden kopuşları önleyerek küskünleri geri döndürmek olduğu öne sürülüyordu.
Ancak kurultay sonrası istifaların ardı arkası kesilmedi. Kurultayın bir diğer adayı olan Koray Aydın’ı destekleyen pek çok isim istifasını duyurdu.
"KÜSKÜNLER ÇOĞUNLUKTA"
Cumhuriyet’e konuşan bazı parti
kaynakları, teşkilatların içinin boşaldığını
ifade etti. Dervişoğlu’nun partide yeni
bir heyecan yaratamadığı kaydedilirken
önceki dönem partide kritik görevlerde
olan isimlerin yönetim tarafından hiç
aranmadığı iddia ediliyor. Partide Aydın’ı
destekleyenler ve yerel seçim öncesi “hür
ve müstakil” kararına muhalefet edenlerin
“gözden çıkarıldığı” öne sürülüyor. Önceki
dönem parti yönetiminde olan bazı
isimlerin, ilerleyen günlerde CHP rozeti
takacağı, kulislerde konuşuluyor. CHP’ye
geçeceği iddia edilenler arasında Meral
Akşener döneminde İYİ Parti’de yer alan
Ahmet Zeki Üçok ile Taner Demirer’in
adı geçiyor. Üçok’a CHP’li dostlarının
“Partimize gel” dediği ancak bir teklifi n
olmadığı kaydediliyor. Üçok’un “küskünlerin
gönlünün alınmadığı” görüşünde olduğu
ifade ediliyor.
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