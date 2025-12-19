İYİ Partili Çömez’den DEM’in raporuna sert tepki: ‘Af değil, toptan dokunulmazlık’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, DEM Parti’nin açılım komisyonuna sunduğu raporu sert sözlerle eleştirdi. Cumhuriyet'e konuşan Çömez, “Bu metin barış belgesi değil, Türkiye’nin üniter yapısını tasfiye etmeyi hedefleyen emperyal bir projedir. Bu rapor, PKK’nın 40 yıllık ayrılıkçı projesinin güncellenmiş hali” dedi. Çömez, raporda af talebinin açıkça reddedildiğini ancak bunun yerine “demokratik entegrasyon yasası” adı altında tüm PKK mensuplarına cezasızlık istendiğini belirtti. “Dağdaki teröristten cezaevindeki hükümlüye kadar herkes siyaset yapabilsin, emekli edilsin, devlet memuru olsun isteniyor” diyen Çömez, bu taleplerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, DEM Parti’nin Meclis’teki açılım komisyonuna sunduğu raporu sert sözlerle eleştirdi. Cumhuriyet’e konuşan Çömez, raporun içeriğinin yeni olmadığını belirterek, “Bu metin, 40 yıl önce PKK yeni kurulduğunda iki teröristin üzerinde çıkan belgelerin güncellenmiş halidir” dedi. Çömez, söz konusu belgelerin PKK’nın kuruluş sürecinde Ali Ozansoy ve Mustafa Çimen adlı teröristlerin üzerinde ele geçirildiğini anımsatarak, “O belgelerde ne varsa bugün DEM Parti’nin raporunda da bire bir var” ifadelerini kullandı.

‘ÜNİTER DEVLETİ TASFİYE STRATEJİSİ’

Raporun temel amacının Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını aşamalı olarak tasfiye etmek olduğunu söyleyen Çömez, “İnkarcı ulus devlet, sömürgeci devlet, işgalci devlet gibi kavramlar 40 yıl önce hangi amaçla kullanıldıysa bugün de aynı amaçla kullanılıyor” dedi. PKK’nin “aşamalı çözülme” stratejisine dikkat çeken Çömez, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, bölgesel yetki devri, çok dilli kamusal yapı ve kimlik temelli siyasetin raporda açıkça yer aldığını vurguladı.

‘SİLAH BIRAKMA ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİDİR’

Çömez, raporda yer alan “silah bırakma” vurgusunun bir barış iradesi değil, taktik değişikliği olduğunu ifade ederek, “40 yıl önce yazılan metinlerde bile ‘silah bırakmak hedeflerden vazgeçmek değildir’ deniyor. Bugün de aynı anlayış sürüyor” diye konuştu.

‘MORO MODELİ DAYATMASI’

DEM Parti’nin Filipinler’deki Moro bölgesi örneğini sıkça gündeme getirdiğini belirten Çömez, “Kendi parlamentosu, dili, idaresi ve ekonomisi olan, sadece dış politika ve güvenlikte merkeze bağlı bir yapı istiyorlar. Bu, örtülü bir özerklik ve bağımsızlık talebidir” dedi.

‘ÖCALAN BAŞMÜZAKERECİ YAPILMAK İSTENİYOR’

Raporun en kritik maddesinin Abdullah Öcalan’ın siyasal aktör ilan edilmesi olduğunu vurgulayan Çömez, “Terörist başı devletin karşısına başmüzakereci olarak oturtulmak isteniyor. Amaç, 50 bin kişinin katilini kurucu lider gibi sunmak” ifadelerini kullandı.

‘AF DEĞİL, TOPTAN DOKUNULMAZLIK’

Çömez, raporda af talebinin açıkça reddedildiğini ancak bunun yerine “demokratik entegrasyon yasası” adı altında tüm PKK mensuplarına cezasızlık istendiğini belirtti. “Dağdaki teröristten cezaevindeki hükümlüye kadar herkes siyaset yapabilsin, emekli edilsin, devlet memuru olsun isteniyor” diyen Çömez, bu taleplerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

‘TERÖRLE MÜCADELE YASALARI HEDEFTE’

Raporun terörle mücadele mevzuatını doğrudan hedef aldığını belirten Çömez, Terörle Mücadele Kanunu, infaz düzenlemeleri, tanık koruma sistemi ve terörün finansmanına ilişkin yasaların değiştirilmesinin istendiğini kaydetti. Çömez, raporda anayasanın başlangıç bölümünün değiştirilmesinin istendiğini belirterek, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi reddediliyor. Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne açıkça itiraz ediliyor” diye konuştu. Çömez, raporun barışla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu metin, Türkiye Cumhuriyeti’ni adım adım parçalamayı hedefleyen sistematik bir projedir. Emperyal güçlerin 40 yıl önce yazdığı senaryo bugün Meclis’e rapor olarak sunulmuştur.”